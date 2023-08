MONHEIM (dpa-AFX) - Der Leverkusener Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer investiert 220 Millionen Euro in neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für seine Agrarsparte in Monheim am Rhein. Es sei die größte Einzelinvestition der Agrarsparte in Deutschland seit 40 Jahren, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich des ersten Spatenstichs mit.

Bayer investiert 220 Millionen Euro in Forschungszentrum in Monheim

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer