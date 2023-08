Seite 2 ► Seite 1 von 2

St. Stefan ob Stainz (ots) - Nicht nur stellt die richtige Umsetzung derDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) viele Unternehmen vor komplexeHerausforderungen - sie rückt vor allem auch immer mehr in den Fokus unsererKaufentscheidungen. Günter Omer ist der Geschäftsführer der tablegray gmbh undhat sich darauf spezialisiert, IT-Unternehmen sowie Software- undApp-Entwicklern genau hierbei unter die Arme zu greifen und sie zu diesem Zweckbei der rechts- und datenschutzkonformen Umsetzung ihrer Projekte zu beraten.Warum eine professionelle Abwicklung hierbei unerlässlich ist und wie siegelingt, erfahren Sie hier.Die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung im Jahr 2018 hat den Stellenwertdes Datenschutzes in der Geschäftswelt deutlich erhöht. Viele IT-Unternehmensowie Software- und App-Entwickler stehen jedoch noch immer vor erheblichenHerausforderungen, wenn es um die rechtskonforme Umsetzung von entsprechendenRichtlinien geht. Zwar erkennen viele von ihnen durchaus den dringendenHandlungsbedarf, allerdings fehlt es ihnen mehrheitlich an Zeit undspezialisiertem Know-how. Zudem hindern sie interne Datenredundanzen und unklareZuständigkeiten daran, effektive Datenschutzmaßnahmen zu implementieren. "Nichtselten schieben betroffene Firmen das Thema dann eine Weile auf. Damit riskierensie aber nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch einen erheblichenVertrauensverlust bei ihren Kunden, der sich auf Dauer negativ auf ihr Geschäftauswirkt", warnt Günter Omer, Geschäftsführer der tablegray gmbh."Da der Datenschutz immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es für IT-Unternehmensowie Software- und App-Entwickler unerlässlich, die rechtlichenRahmenbedingungen vollumfänglich zu verstehen und umzusetzen", fügt der Juristund IT-Experte hinzu. "All das gelingt jedoch nur mithilfe einer ganzheitlichenStrategie, die Technik und Recht nahtlos miteinander verbindet." Günter Omervereint in seiner beruflichen Laufbahn ein tiefgehendes Verständnis für beideWelten: Als ausgebildeter Software-Entwickler und studierterRechtswissenschaftler bringt er mehr als 17 Jahre Erfahrung als selbstständigerUnternehmer mit. Auf dieser Grundlage konnte er spezialisierte Lösungen fürIT-Unternehmen und Entwickler kreieren, die sowohl technisch innovativ als auchrechtlich einwandfrei sind. So hat er schon zahlreichen Unternehmen geholfen,die Herausforderungen im Schnittbereich zwischen Technologie und Rechterfolgreich zu meistern.Effiziente Datenschutzlösungen nach Maß: Wie die tablegray gmbh ihre Kundenunterstützt"Je weniger Zeit ein Unternehmer für die Einhaltung von Datenschutzregeln