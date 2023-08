Acxiom Studie zeigt KI- und Machine Learning-Tools für Marketingzwecke in fast ein Drittel der deutschen Unternehmen im Einsatz / 17 % der Unternehmen halten Personalisierung in Marketing für unwichtig

Frankfurt am Main (ots) - Eine personalisierte und konsistente Kommunikation

sowie nahtlose Customer Experience für alle Kunden und Interessenten über alle

Kanäle hinweg ist einer der Schlüssel, um das Vertrauen dieser zu gewinnen und

ihre Markenbekanntheit kontinuierlich zu steigern. Dies ist gerade in Zeiten von

großem Konkurrenzdruck, Kosten-Explosionen und hoher Preis-Sensibilität der

Konsumenten enorm wichtig.



Die repräsentative Studie von Acxiom (http://www.acxiom.de/) "Datennutzung in

deutschen Unternehmen in der Post-Third-Party-Cookie-Ära"* zeigt, dass weniger

als die Hälfte der deutschen Unternehmen (42 Prozent) Personalisierung als sehr

wichtig für ihre Marketingstrategie erachten. 17 Prozent halten sie für

unwichtig. Ein Blick auf die Unternehmensgröße zeigt, dass vor allem Unternehmen

mit weniger als 49 Mitarbeitern einen anderen Weg gehen. Sie stufen die

personalisierte Ansprache und Marketingaktivitäten als besonders wichtig für

sich ein: 90 Prozent halten sie für sehr oder eher wichtig. Im Vergleich dazu

sind es nur 79 Prozent der Unternehmen mit mehr als 249 Beschäftigten.