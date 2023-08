Unter dem Motto „Einsatz für den Geist der Silk Road, Stärkung der eurasischen Zusammenarbeit" hat die Expo mehr als 1.300 Unternehmen aus 26 Provinzen, Regionen und Gemeinden in China und 40 Ländern und Regionen in Übersee angezogen.

PEKING, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group Co., Ltd. nahm an der (China) Eurasia Commodity and Trade Expo 2023 teil, die in Urumqi, der Hauptstadt der autonomen Region der Uiguren Xinjiang im Nordwesten Chinas, vom 17. bis zum 21. August stattfand.

