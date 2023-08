Ericsson liefert Netztechnik für das 5G/6G Security Lab des BSI (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) richtet am

Standort Freital bei Dresden ein 5G/6G Security Lab ein.

- Ziel ist es, die Sicherheit von 5G-basierten Infrastrukturen sowie deren

Weiterentwicklungen zu untersuchen.

- Hierzu liefert Ericsson eine vollumfängliche 5G-Testinfrastruktur basierend

auf einem 5G Dual Mode Core Small System (Kernnetz) und einem Radio System

(Funkzugangsnetz).



Ericsson (NASDAQ: ERIC) beliefert das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) mit einer vollumfänglichen 5G-Testnetzinfrastruktur

für deren 5G/6G Security Lab TEMIS (Test Environment for Mobile Infrastructure

Security). Der Auftrag wurde im Juni 2022 ausgesprochen und vor Kurzem ging die

erste Aufbaustufe in den Betrieb. Im Testlab führt das BSI Sicherheitstests an

5G-Komponenten durch, die Bestandteil eines 5G-Netzes sind. Ziel ist es, die

Sicherheit der deutschen Telekommunikationsnetze zu fördern.