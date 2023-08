In den letzten Jahren hat sich der Kulturtourismus in Qingzhou zur führenden Branche entwickelt. Dank der günstigen Verkehrsanbindung hat sich Qingzhou zu einer wichtigen Durchgangsstation für Touristen aus dem ganzen Land entwickelt.

Mittlerweile gibt es in Qingzhou auch immer mehr angesagte Outdoor-Campingplätze, die Touristen eine Vielzahl von Übernachtungsmöglichkeiten bieten. Auto-Camping, Berg-Camping, Landschafts-Camping und eine Vielzahl von Unterkünften bieten Touristen eine angenehme Urlaubsatmosphäre und sind ein guter Grund für einen Aufenthalt in Qingzhou.

Die Unterkünfte in Qingzhou zeichnen sich durch eine unverwechselbare Inneneinrichtung mit lokalen kulturellen Besonderheiten aus. Die Stadt integriert einzigartige kulturelle Elemente ihrer Altstadt und ihres antiken Dorfes in den Stil und die funktionale Gestaltung der Unterkünfte und hat so die unverwechselbare Marke Qingzhou geschaffen.

PEKING, China, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Privatunterkünfte in der Stadt Qingzhou in der ostchinesischen Provinz Shandong haben in letzter Zeit an Popularität gewonnen.

