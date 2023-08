IGEL ernennt James Millington zum neuen Vice President, Product and Vertical Marketing

SAN FRANCISCO und BREMEN, Deutschland, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- IGEL, Anbieter des gemanagten Endpoint-Betriebssystems für sicheren Zugang zu jedem digitalen Arbeitsplatz, gab heute die Ernennung von James Millington in der neu geschaffenen Position Vice President, Product and Vertical Marketing bekannt. Dank einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz im globalen Produkt- und Branchenmarketing bei VMware, Imprivata und Citrix bringt Millington eine starke Führungsposition in den Märkten für individuelle Datenverarbeitung (End User Computing, EUC) und Sicherheit ein, um die neuen vertikalen Marketingstrategien von IGEL mit dem Ziel zu entwickeln, die Einführung der Plattform IGEL COSMOS in Schlüsselbranchen wie Gesundheitswesen, Regierung, FinServ und Einzelhandel voranzutreiben.

„Während die Notwendigkeit von IGEL COSMOS als sichere Plattform zur Verwaltung von agilem Zugriff auf jeden digitalen Arbeitsbereich branchenübergreifend überaus produktiv ist, sind die Anwendungsfälle in jeder vertikalen Branche einzigartig", so Klaus Oestermann, CEO, IGEL. „James Millington bringt wertvolle Erfahrung in die erfolgreiche Partnerschaft, Marketingstrategien und Programme ein, die am besten vertikale Märkte einbinden, um effektiv in jede Branche einzudringen. Wir freuen uns auf seine Anleitung, während wir unsere vertikalen Marketingprogramme verdoppeln und die Einführung von IGEL in den Kernzielmärkten weiter vorantreiben."

Millington, der die Produkt- und vertikale Marketingstrategien von IGEL anführt, wird eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Annahme der Plattform IGEL COSMOS spielen. Bevor er zu IGEL kam, hatte Millington wichtige Führungspositionen bei VMware, Imprivata und Citrix inne. Millington hat einen MBA von derOxford Brooks University.

„Branchen wie Gesundheitswesen, Regierung und Finanzdienstleistungen sind mit enormen Sicherheitsrisiken konfrontiert und haben sehr einzigartige Anforderungen, Prioritäten und Anwendungsfälle", erklärt Millington. „Ich bin sehr daran interessiert, IGEL dabei zu helfen, die Marktdurchdringung zu beschleunigen, indem der entscheidende Wert anerkannt wird, den IGEL diesen vertikalen Kernindustrien bietet, wenn sie sich auf IGEL OS verlassen, um Sicherheits- und Zugangsprobleme in der sich entwickelnden hybriden Arbeitsumgebung zu lösen."

Millington kam diesen Monat zu IGEL und hat sein Büro im Vereinigten Königreich.

Die heutige Arbeitswelt ist hybrid. Mehrere Clouds können Anwendungen von überallher an eine weit verteilte Belegschaft mit allen Arten von Geräten liefern. IGEL reagiert auf die Notwendigkeit, einen sicheren und verwalteten Endpoint für diese hybride Welt bereitzustellen, und liefert die Lösung mit COSMOS, einer Endpoint-Plattform, die Zugriff auf jeden digitalen Arbeitsbereich oder webfähigen Applikationssatz ermöglicht. IGEL gibt IT-Teams die Sicherheit und Kontrolle, die sie benötigen, während sie Endnutzern die Freiheit bieten, nach Belieben zu arbeiten. IGEL ermöglicht die Auswahl jeder Cloud, jedes Gerätes, überall und ermöglicht das sichere und kollaborative Computererlebnis für Endnutzer, das von führenden Unternehmen im Gesundheitswesen, in Finanzdienstleistungen, im Einzelhandel, in der Fertigung und von Regierungsbehörden verlangt wird. Mit einem wachsenden Ökosystem von mehr als 125 integrierten IGEL Ready Ecosystem Partnern unterhält IGEL Niederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten und wird durch Partner in mehr als 50 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu IGEL finden Sie unter www.igel.com.

