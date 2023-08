Wirtschaftsdaten in den USA: Argumente für eine vorübergehende Fed-Pause?

Einige der wichtigsten Wirtschaftsberichte der letzten Zeit deuten darauf hin, dass die elf Zinserhöhungen der Fed, seit März 2022, in mehreren Bereichen der Wirtschaft Wirkung zeigen. Im Juli verzeichneten die Verkäufe von bestehenden Häusern einen Rückgang um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringerten sie sich sogar um 16,5 Prozent. Das Angebot an zum Verkauf stehenden Häusern bleibt weiterhin knapp, während anhaltend hohe Preise und Hypothekenzinsen die Nachfrage weiterhin beeinträchtigen.

Nach der Rede des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem Treffen der großen Zentralbanken im US-amerikanischen Jackson Hole gaben die US-Aktien zunächst nach, legten dann aber wieder deutlich zu: Während der S&P 500 und der Nasdaq Zuwächse verzeichneten, schloss der Dow Jones die letzte Woche leicht im Minus. Powells abschließende Bemerkung – "Wie so oft orientieren wir uns bei bewölktem Himmel an den Sternen." – war angesichts der Unmengen an rückwärts- und zukunftsgerichteten Echtzeitdaten, die die Fed rund um die Uhr sammelt, ein wenig verwirrend.

Der US-Einkaufsmanagerindex S&P Global Flash U.S. Composite Purchasing Managers Index (PMI) für August zeigt, dass der Privatsektor in den USA angesichts eines erneuten Nachfragerückgangs nahezu stagniert. Dem Bericht zufolge gab es den ersten Rückgang von Auftragseingängen bei US-Unternehmen seit Februar. Für die Hersteller war es schwieriger, die Nachfrage anzukurbeln, da die Auftragseingänge schneller zurückgingen, während die Dienstleister den stärksten Rückgang des Neugeschäfts seit Jahresbeginn verzeichneten.

Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter gingen im Juli im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent zurück, angeführt von einem Rückgang im Fahrzeugbau um 14,3 Prozent. Selbst wenn man diesen Bereich herausrechnet, entwickelten sich die Unternehmensausgaben nur langsam. Dies zeigt der schwache Anstieg der Auftragseingänge für alle nicht-verteidigungsbezogenen Investitionsgütern um 0,1 Prozent.

Das von der Universität von Michigan monatlich ermittelte US-Verbrauchervertrauen lag im August bei 69,5 gegenüber der Konsensprognose von 71,2, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher ihre Ausgaben in den Herbst hinein einschränken wollen. Ich frage mich, wer für die Erhebung des Verbrauchervertrauens befragt wird, wenn fast sieben von zehn Amerikanern keine Ersparnisse haben, um ihre Rechnungen länger als 30 Tage zu bezahlen, und fast die Hälfte nicht einmal etwas Bargeld für einen kleinen Notfall zur Hand hat.

Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 68 Prozent der Befragten US-Bürger im Falle eines größeren wirtschaftlichen Einbruchs nicht in der Lage wären, ihre Lebenshaltungskosten für einen Monat zu decken, wenn sie heute ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Weniger als die Hälfte (45 Prozent) der US-Amerikaner wäre laut der Umfrage in der Lage, eine Notfallausgabe von 1.000 US-Dollar zu decken, ohne auf eine Kreditkarte oder einen Kredit zurückgreifen zu müssen.

Die Washington Post berichtete am 11. Juli:

Unternehmen beginnen damit, die Arbeitszeiten zu kürzen, wodurch Hunderttausende von Menschen in Teilzeitbeschäftigungen gezwungen werden. Das könnte ein Frühwarnsignal für die Wirtschaft sein. Laut dem US-amerikanischen Statistischen Amt für Arbeit, dem Bureau of Labor Statistics, stieg die Zahl der Menschen, die in Teilzeit arbeiteten, aber eigentlich Vollzeit arbeiten wollen, im Juni um 452.000. Dies ist der stärkste Anstieg seit mehr als drei Jahren. Insgesamt waren 4,2 Millionen Menschen aus wirtschaftlichen Gründen, auf die sie keinen Einfluss hatten, teilzeitbeschäftigt, das sind zwölf Prozent mehr als im Vormonat.

Wirtschaftswissenschaftler weisen darauf hin, dass der jüngste Anstieg der unfreiwilligen Teilzeitarbeit ein Vorbote für bevorstehende Entlassungen sein könnte, vor allem in Verbindung mit anderen Anzeichen einer Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt. "Wenn ich mir diesen Indikator ansehe – zusammen mit zwei aufeinanderfolgenden Monaten, in denen die Beschäftigung von Schwarzen rückläufig war –, wird mir etwas mulmig", sagte Michele Evermore, Expertin von der Nichtregierungsorganisation Century Foundation und ehemalige stellvertretende Direktorin im Arbeitsministerium.

Ich will hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber das ist in der Regel ein Frühindikator für eine beginnende Abschwächung der Konjunktur.

Joshua Mask, Wirtschaftsprofessor an der Temple University, sagt, dass in jeder Rezession seit 1980 ein deutlicher Anstieg der unfreiwilligen Teilzeitarbeit einen Abschwung in den kommenden Monaten vorausgesagt hat.

Darüber hinaus sitzen US-Haushalte auf Kreditkartenschulden in Höhe von fast einer Billion US-Dollar und greifen zunehmend auf "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Dienste zurück, um ihre Lebensmittel zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass diese Menschen, die ihre Mittel aus staatlicher Förderung bereits ausgeschöpft haben und die ihre Kreditlimits mit Zinssätzen von durchschnittlich 24 Prozent für ausstehende Kreditkartenschulden ausreizen müssen, an irgendwelchen Verbraucherumfragen teilnehmen werden.

In dieser letzten Woche des Monats erwartet die US-Anleger ein Tsunami an Wirtschaftsdaten – Daten zu Inflation, Arbeitsplätzen, Wohnbau, Einzelhandel, Großhandel, Bauwirtschaft und verarbeitendem Gewerbe –, der sicherlich sowohl die Anleihe- als auch die Aktienkurse beeinflussen wird.

Wenn das verlängerte Labor-Day-Wochenende beginnt – der Tag der Arbeit wird in den USA am ersten Montag des September begangen –, wird es schön sein, dem August den Rücken zu kehren. Es war ein schwieriger Monat für den Markt, da die Anleiherenditen auf Mehrjahreshöchststände stiegen. Wenn uns der Wirtschaftskalender in dieser Woche wohlgesonnen ist, und die Anleiherenditen zu sinken beginnen, dürfte der September für deutlich bessere Bedingungen an der Wall Street sorgen.

Es gibt einige interessante Fakten über den Labor Day, abgesehen davon, dass es darum geht, die Leistungen der 155 Millionen Männer und Frauen, die in den USA arbeiten, zu feiern. Oregon war der erste Staat, der den Tag der Arbeit 1887 offiziell zum Feiertag erklärte. 1894 beschloss der US-Kongress, schließlich, den ersten Montag im September zum nationalen Feiertag, zu erklären. Für US-Sportfans markiert er aber auch den inoffiziellen Beginn der US-Football-Saison mit Eröffnungsspielen des College- und des NFL-Footballs. Und: 1955 eröffnete am Labor Day die erste Filiale der US-Kult-Fastfood-Kette Waffle House.

Autor: Bryan Perry, Analyst SmartTrade Daily, für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

