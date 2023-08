Berlin (ots) - Die INTERGEO 2023, weltweit die größte Messe für Geodäsie,

Geoinformation und Landmanagement, erweitert ihr Spektrum um einen wegweisenden

Themenbereich: "Unmanned Systems". Vom 10. bis 11. Oktober werden führende

Experten und Innovatoren aus der Branche auf dem Messegelände in Berlin

zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen und Anwendungen unbemannter

Systeme zu präsentieren und zu diskutieren.



Der Themenbereich "Unmanned Systems" wird in einem eigenen Format innerhalb der

INTERGEO beleuchtet, in der sich alles um UAV-Technologien dreht. Drohnen sind

die am weitesten verbreitete Art von UAV und werden für eine Vielzahl von

Anwendungen eingesetzt, wie z. B. für die Inspektion von Infrastrukturen, die

Überwachung von Ereignissen und die Lieferung von Gütern.





Gemeinsam mit den Kompetenzpartnern DVW e.V., DGPF (Deutsche Gesellschaft fürPhotogrammmetrie, Fernerkundung und Geoinformation e.V.) und dem UAV DACH wurdeein umfangreiches Programm exklusiv für 180 Teilnehmende entwickelt. Themen wie"Rechtliche Grundlagen zur geplanten Neufassung des § 21k Luftverkehrs-Ordnung",UAV-Photogrammetrische-Workflows zur Auswertung von Daten, der Einsatz von UASin der Umweltbeobachtung und im Agrareinsatz werden ausführlich in demzweitägigen Expertenforum behandelt.Highlights der "Unmanned Systems" im Überblick:Dienstag, 10.10.2023, 14 -15 Uhr: UAV PHOTOGRAMMETRY WORKFLOW - REVISITEDHier wird der Workflow der photogrammetrischen Datenerfassung mit UAVsuntersucht und analysiert, wobei neue Erkenntnisse oder Entwicklungenberücksichtigt werden.Mit "Georeferencing - just push the button?" beleuchtet Dr. Michael Cramer vonder Universität Stuttgart die Bedeutung der präzisen Georeferenzierung vonUAV-Sensordaten für die Qualität der später abgeleiteten Produkte. Es werdenverschiedene Methoden der geodätischen Referenzierung diskutiert und auf Basisempirischer Studien verglichen.In " More than just XYZ - on the automatic interpretation of 3D point clouds "behandelt Prof. Dr. Norbert Haala die automatische Interpretation von3D-Punktwolken und ihre Anwendungs-möglichkeiten in der Umweltüberwachung undKulturerbe-Erhaltung.Danach befasst sich Prof. Dr. Heinz-Jürgen Przybilla mit "UAV sensors and theircalibration", bevor Prof. Martin Kada, Technische Universität Berlin, aktuelleForschungsmethoden sowie die Rolle von künstlicher Intelligenz in der3D-Modellierung erläutert: "From points to 3D models - a (short) story of man,machine, and A.I.".Dienstag, 10.10.2023, 16 -17.30 Uhr: Rechtliche Grundlagen zur geplanten