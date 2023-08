Dunkle Wolken ziehen auf.

Die Quartalsberichtssaison ist mehr oder weniger gelaufen. Mit den frischen Q2-Ergebnissen von Nvidia gab es zuletzt noch einmal ein Highlight.

Der Fokus dürfte sich nun wieder auf die weitere Zinsentwicklung richten. Die Powell-Rede auf dem Jackson Hole Symposium brachte nicht die erhoffte Klarheit. Für mehr Klarheit könnten hingegen die anstehenden Konjunktur- und Preisdaten sorgen.

Der Chart des Nasdaq 100 spiegelt die ambivalente Gemengelage eindrucksvoll wider. Das Chartbild zeigt zudem: Eine Ausdehnung der Korrektur ist trotz der jüngsten (vermeintlichen) Stärke als mögliches Szenario noch nicht vom Tisch.

Den Kursverlauf des Nasdaq 100 könnte man in das Korsett einer potentiellen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formationen pressen. SKS-Formationen (so sie sich denn bestätigen) sind aus bullischer Sicht nicht gern gesehen, bilden sie sich doch nicht selten am Ende ausgeprägter Aufwärtsbewegungen aus. Noch hat sich die SKS-Formation nicht bestätigt und es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass der Nasdaq 100 diese Formation aufbrechen bzw. aushebeln kann. Doch es könnte eben auch anders kommen, sprich, die SKS-Formation könnte tatsächlich ihre Wirkung entfalten. Zwei mögliche Szenarien:

(I) Um das Schreckgespenst eine drohenden oberen Trendumkehr zu verjagen, muss der Nasdaq 100 das Juli-Hoch (15.930 Punkte) überwinden und im besten Fall auch gleich den Bereich von 16.000 Punkten signifikant überschreiten. Ein solches Szenario könnte dann durchaus eine neue Rallyphase einläuten.

(II) Die aktuell zu beobachtende Erholung verliert an Schwung. Der Nasdaq 100 orientiert sich wieder nach unten und durchbricht die Nackenlinie (zwischen den Schultern, orange dargestellt, aktuell 14.500+ Punkte, leicht absinkend). In diesem Fall könnten durchaus die Unterstützungen bei 14.200 Punkten und 13.250 Punkten ins Spiel kommen. Unterhalb von 13.250 Punkten würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Kurzum. Dem Nasdaq 100 stehen herausfordernde Handelstage ins Haus. Salopp zusammengefasst – Unter die 14.500 Punkte darf er nicht, über die 16.000 Punkte muss er! Dass es dem Nasdaq 100 zuletzt gelang, den Widerstand bei 15.270 Punkten zurückzuerobern, ist vor dem Hintergrund einer leichten Entspannung zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, mehr aber auch (noch) nicht.