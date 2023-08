Greenback macht weiter Dampf

Der US-Dollar treibt den Japanischen Yen in diesen Tagen (bzw. Wochen) vor sich her. Dem US-Dollar könnte nun aber eine entscheidende Weichenstellung gelungen sein, als er eine weitere Hürde überwinden konnte.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 26.06. zu USD / JPY hieß es: „[…] In der aktuellen Phase hat der US-Dollar das Momentum auf seiner Seite. Der Ausbruch über die 137,8 JPY und die anschließende Bestätigung des Ausbruchsniveaus wirken noch nach. Derzeit steht der Bereich um 142+ JPY im Fokus. Sollte sich der Ausbruch manifestieren, könnte es dem US-Dollar sogar gelingen, die Bewegung bis in Richtung 145 JPY auszudehnen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 150 JPY scheint nicht völlig ausgeschlossen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Die Bewegung ist stark überkauft und verlangt „eigentlich“ nach einer Konsolidierung. Solange sich etwaige Rücksetzer jedoch oberhalb von 137,8 JPY abspielen, ist alles im grünen Bereich. Ein Rücksetzer unter die 137,8 JPY würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.“

In den letzten knapp zwei Monaten entwickelte sich ein spannendes Handelsgeschehen. Dem Greenback gelang es, den damals thematisierten Widerstandsbereich um 142+ JPY zu überwinden und so der damaligen Aufwärtsbewegung weiteren Schwung zu verleihen. Der Ausbruch über die 142+ JPY öffnete dem Greenback die Tür in Richtung 145 JPY.

In der Folgezeit übte er massiven Druck auf die Widerstandszone aus, verpasste es aber trotz zähen Ringens, auch diese Zone zu überwinden. Es kam, wie es kommen musste. Es setzten Gewinnmitnahmen ein. Dabei gerieten die ebenfalls thematisierten 137,8 JPY als Unterstützung in Bedrängnis. In dieser Phase war es wiederum wichtig, dass die Unterstützung gehalten werden konnte und der Dollar somit im Spiel blieb. Erneut nahm der Greenback Fahrt auf.

Dem US-Dollar gelang es nun kürzlich, die 145 JPY endlich aus dem Weg zu räumen. Noch ist der Vorstoß etwas mit Vorsicht zu genießen, verpasste es der Greenback doch bislang, sich von den 145 JPY zu lösen. Per se hat sich aber mit dem Ausbruch über die 145 JPY ein Kaufsignal mit Ziel 150 JPY installiert.

Kurzum. Der US-Dollar könnte die Bewegung in Richtung 150 JPY ausdehnen. Das Momentum hat er weiterhin auf seiner Seite. Obacht ist geboten, sollte es erneut unter die 145 JPY oder gar unter die 142+ JPY gehen. Ein Rücksetzer unter die 142+ JPY würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.