Zur IFA punktet Miele mit einer neuen Produktkategorie und KI in der Küche (FOTO)

Gütersloh/Berlin (ots) -



- Der Miele Aerium trocknet, glättet und erfrischt Wäsche, ohne zu waschen

- Neuer Akku-Staubsauger Duoflex HX1 bietet maximalen Komfort

- Weiterer Fokus liegt auf KI beim Kochen und im Service



Die spektakulärste Produktneuheit zur IFA ist der Miele Aerium zur praktischen

Auffrischung von Kleidung und anderen Accessoires. Weitere Topthemen sind ein

neuer Akku-Handstaubsauger mit Bedienkomfort, der begeistert, sowie clevere

Details für mehr Nachhaltigkeit im Haushalt oder Freude am Kochen. Näheres

enthüllten die Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Markus Miele und Dr.

Reinhard Zinkann sowie Dr. Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing & Sales, heute

auf der Pressekonferenz am Miele-Stand. Motto: "A Miele Open House", für

hochwertiges, komfortables und nachhaltiges Wohnen.





Das edle Kleid ist nach wenigen Stunden schon ganz zerknittert, im Sakko steckendie Küchenaromen aus der Pizzeria, der Mantel hat eine Regendusche abbekommen?Jeder kennt diese Momente, bei denen Kleidung zwar nicht gleich in dieWaschmaschine gehört, aber auch nicht einfach zurück in den Schrank. Dafürpräsentiert der weltweit führende Anbieter von Premiumhausgeräten den MieleAerium - zum Auffrischen, Glätten und Trocknen aller Arten von Textilien durchLuft, Dampf und feine Düfte, aber ohne Waschmittel und größere Mengen an Wasser."In einigen Ländern Asiens sind Wäschepflegeschränke bereits ein Renner, inEuropa aber noch weitgehend unbekannt", so Markus Miele.Auch Schuhe, Hüte, Teddys oder sogar Rucksäcke finden im Miele Aerium zu alterFrische zurück. Dank seines eleganten Designs mit den FarbvariantenObsidianschwarz und Brillantweiß fügt sich das Gerät in jedes Wohnumfeldharmonisch ein. Je nach konkretem Bedarf stehen drei Programme bereit, die sichauf Wunsch mit der Zusatzoption "Hygiene" verbinden lassen, um Bakterien undViren unschädlich zu machen. Für den effektiven und zuverlässigen Betrieb sorgenbewährte Komponenten wie der Dampferzeuger und die Wärmepumpe, die Kundinnen undKunden von Miele bereits aus ihren Dampfgarern und Trocknern kennen.Als zweite Top-Neuheit auf dieser IFA präsentierte Reinhard Zinkann dengleichermaßen kraftvollen wie komfortablen neuen Akku-Handstaubsauger DuoflexHX1. Mit seinem zum Patent angemeldeten Verriegelungssystem SpeedLock* und derdarauf abgestimmten Wandhalterung ist der Duoflex HX1 verblüffend leicht zubedienen. Ein weiteres Plus ist das moderne Designkonzept mit sechs attraktivenFarbvarianten. "Dieser Sauger ist viel zu schick, um ihn im Wirtschaftsraum zuverstecken", findet auch Zinkann. Seine Saugpower verdankt der Duoflex HX1bewährter Motorentechnik aus dem Miele-Werk Euskirchen.