McKinsey Europäische Autoindustrie in größter Transformation ihrer Geschichte

Düsseldorf (ots) - Die europäische Automobilindustrie befindet sich in der

größten Transformation ihrer Geschichte: Die Elektrifizierung des Antriebs, neue

Kompetenzen in der Software und neue Wettbewerber verändern die Industrie mit

ihrer mehr als 100-jährigen Erfolgsgeschichte grundlegend. Um weiterhin

erfolgreich zu sein, sollte die Industrie ihre Stärken - zum Beispiel die

Fähigkeit, begehrenswerte Produkte zu schaffen - verteidigen und den

Kompetenzaufbau in den Bereichen weiter beschleunigen, die in Zukunft ebenfalls

erfolgsentscheidend sein werden. Diese Zukunftsfelder reichen von Batterien über

Softwarekompetenz bis hin zu Halbleitern. Dies geht aus der neuen Analyse "A

masterplan for Europe's automotive industry" hervor, die die

Unternehmensberatung McKinsey & Company zur IAA 2023 in München vorgestellt hat.



Makroökonomische Wettbewerbsfähigkeit herausfordernd - Energiekosten in Europa

2-3 mal höher als bei Wettbewerbern