Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Das Warten hat ein Ende: Seit heute ist der Wertpapierhandel mitSMARTBROKER+ möglich. Nutzerinnen und Nutzer haben im Rahmen eines Early Accesserstmals Zugriff auf die vollständig neu entwickelte Trading-Plattform und damitauch auf die lang ersehnte App. Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609,FSE: SB1) und die Smartbroker AG haben ihren bekannten Online-Broker in denvergangenen Monaten komplett neu erfunden, aber gleichzeitig die wichtigstenEigenschaften des mehrfachen Testsiegers[1] Smartbroker beibehalten.So überzeugt das neue Angebot zum einen mit einem State-of-the-art Frontend füriOS, Android und Web, einer exzellenten User Journey und einem Bereich, in demsich Anlegerinnen und Anleger inspirieren lassen und beliebte Aktien in eineWatchlist aufnehmen können. Zur neuen User Experience gehören deutlichschlankere und digitale Prozesse. So wurde unter anderem die Depoteröffnungvereinfacht und beschleunigt. Die gesamte Depoteröffnung dauert jetzt nur nochwenige Minuten. Gleichzeitig punktet SMARTBROKER+ auch in Sachen Preis-Leistung.Zu den wichtigsten Vorzügen zählen unter anderem das nach wie vor kostenfreieDepot, ein großes Angebot an kostenfreien ETF-Sparplänen, mehr als 14.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag schlag, der Wertpapierhandel ab 0 Euro über gettex[2] sowie derHandel von ca. 1,5 Mio. Derivaten ab 0 Euro[3].Auch unter neuem Namen vereint SMARTBROKER+ als einziger Anbieter in Deutschlanddas umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerstgünstigen Konditionen der Neobroker. Mehr noch: An vielen Stellen purzelngegenüber dem bisherigen Smartbroker-Angebot sogar die Preise. Insbesondereausländische Börsenplätze werden bald deutlich günstiger[4]. Für die Kunden wirdzudem der Handel über die deutschen Präsenzbörsen preiswerter, da dasHandelsplatzentgelt der bisherigen Partnerbank entfällt.Xtrackers und Amundi werden ETF-Partner von SMARTBROKER+Auch die Anzahl der kostenfreien ETF-Sparpläne soll gegenüber dem bisherigenAngebot massiv ausgebaut werden. Geplant sind nach aktuellem Stand ca. 1100ETF-Sparpläne, davon werden rund 850 gebührenfrei sein. Als ETF-Premiumpartnerkonnte die Smartbroker-Gruppe die bekannten Anbieter Xtrackers und Amundigewinnen. Die beiden Marken zählen zu den größten Emittenten im ETF-Bereich undsind über gettex kostenfrei[5] handelbar. Voraussichtlich zwei bis vier Wochennach dem Relaunch wird die Smartbroker AG das ETF-Sparplan-Sortiment, darunterauch die kostenfreien Sparpläne der drei neuen Premiumpartner, für die Kundenvon SMARTBROKER+ zur Verfügung stellen.