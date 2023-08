Messer feiert die Menschen hinter der 125-jährigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens (FOTO)

Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit größte private Industriegasespezialist,

ist aus einer kleinen Werkstatt entstanden - eine in Deutschland selten

gewordene Erfolgsgeschichte: 1898 gründete Adolf Messer in Höchst einen kleinen

Betrieb für Acetylenentwickler, in denen aus Carbid das Brenngas Acetylen

hergestellt wurde. Bevor Adolf Messer zu einem Pionier für die Schweiß- und

Schneidtechnik wurde, vertrieb er Acetylenleuchten für die Betriebe im

Frankfurter Umland. 125 Jahre später ist daraus der weltweit führende Spezialist

für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in privater Hand geworden, in dem

Gründerenkel Stefan Messer den Vorsitz des Aufsichtsrats innehat. Sein Sohn,

Marcel Messer, leitet die im Familienbesitz befindenden Unternehmen für Schweiß-

und Schneidtechnik sowie Medizintechnik.



Messer feiert sein Jubiläum unter dem Leitthema der Erfolgsgeschichte, wobei die

Jahreszahl mit dem Begriff verschmilzt: Die 5 in 125 stellt zugleich den

Anfangsbuchstaben des Mottos "125uccess Story" dar. Diesem Namenskonzept folgen

die zahlreichen nationalen und internationalen Aktionen, die Messer rund um das

Jubiläum ins Leben ruft. Im Mittelpunkt stehen dabei, neben den Akteuren der

Familie Messer, vor allem die Mitarbeitenden, die die einzigartige und

wertebasierte Unternehmenskultur mit Leben füllen und sich als wichtiger

Erfolgsfaktor des Unternehmens erwiesen haben.