KAOHSIUNG, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- E&R Engineering Corp ist ein Pionier in der Halbleiterindustrie, der für seine fast drei Jahrzehnte währende Entwicklung von Tintenmarkierern zu Lasermarkierern bekannt ist. Seit 1994 ist das Unternehmen der exklusive chinesische Anbieter von fortschrittlichen Laser- und Plasmaanlagen für die Halbleiter-, LED- und passive Komponentenindustrie. Das Unternehmen ist nicht nur für seine technologischen Fähigkeiten bekannt, sondern auch für sein Engagement für Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit und die Entwicklung der Gemeinschaft.

E&R ist bekannt für seine selbstintegrierten optischen Module mit Nano-, Pico- und Femtosekunden-Lasersystemen sowie für seine jahrzehntelange Expertise in der Plasmatechnologie. Ihre Hochfrequenz- und Mikrowellenplasmatechnologie bietet eine hervorragende Plasmareinigung, hohe Gleichmäßigkeit, niedrige Ätzraten und ESD-Schutz. Seit 1997 ist E&R in der Produktion von kundenspezifischen Trägerbändern tätig und betreibt zwei Produktionsstätten in Wuxi und Dongguan.

Hochmoderne Lösungen

E&R engagiert sich für die Bereitstellung modernster Halbleiterlösungen. Zu den jüngsten Innovationen gehört die aktive Beteiligung am 2,5D- und 3D-Packaging, bei dem bemerkenswerte Genauigkeiten von bis zu ±3um erreicht werden, wobei ±1um sehr bald erreicht werden wird. Die Integration von Lasersystemen mit der Mehrstrahltechnologie erhöht den Durchsatz und sorgt für außergewöhnliche Qualitätsstandards. Neben den Lösungen für die Halbleiterindustrie bietet E&R auch eine auf die Automobilindustrie zugeschnittene Panel-Level-Lösung mit den Maßen 700 mm x 700 mm an.

Darüber hinaus hat sich E&R auf die Bereitstellung von Plasma- und Laserlösungen für Materialien der dritten Generation wie Siliziumkarbid (SiC) spezialisiert. Die einzigartigen Laserverfahren von E&R gewährleisten einwandfreie Schneid- und Markierungslösungen für SiC-Materialien und sorgen für fehlerfreie Oberflächen und Seitenwände.

Exzellent und zuverlässig

Das globale Servicenetz von E&R ist der Schlüssel zum Erfolg. Es besteht aus einem Team von qualifizierten Servicetechnikern, die strategisch in Asien, Europa und den USA positioniert sind. Dieser Ansatz überwindet sprachliche Barrieren und bietet sofortige, praktische Hilfe, schnelle Problemlösung und Unterstützung.

In der sich schnell entwickelnden Halbleiterindustrie setzt die E&R Engineering Corp immer weiter neue Maßstäbe. Ihr unerschütterliches Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit macht sie zum bevorzugten Partner für alle, die eine hervorragende Maschinenlösung suchen.

Besuchen Sie E&R auf der SEMICON Taiwan 2023

E&R Engineering Corp lädt Sie ein, vom 6. bis 8. September ihren Messestand unter der Nummer L0610 in der 4. Etage der Halle 1 im Taipei Nangang Exhibition Center zu besuchen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.enr.com.tw/.

