NEW YORK (dpa-AFX) - Schwache US-Konjunkturdaten und die anhaltend hohe deutsche Inflation haben den Euro am Mittwoch weiter steigen lassen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0921 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs davor auf 1,0886 (Dienstag: 1,0803) Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,9186 (0,9257) Euro gekostet.

Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP hat die Privatwirtschaft in den USA im August weniger Stellen geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau war der niedrigste seit März. Zudem ist die US-Wirtschaft im zweiten Quartal weniger stark gewachsen als bei einer ersten Schätzung ermittelt. Die Erwartung, dass die US-Notenbank im September nochmal die Leitzinsen anhebt - was den Dollar als Anlagewährung attraktiver machen würde -, wurde so gedämpft.