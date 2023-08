Carbon Centric und Fidelis New Energy schließen Absichtserklärung für Onshore-CO2-Speicherung ab

KOPENHAGEN, Dänemark, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Carbon Centric AS („Carbon Centric") und Fidelis New Energy Europe ApS („Fidelis") haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um CO 2 -Emissionen der Kunden von Carbon Centric sicher und dauerhaft zu speichern und dabei das kürzlich angekündigte Norne Carbon Storage Hub ("Norne") von Fidelis in Dänemark zu nutzen. Diese Vereinbarung ist ein Meilenstein für die Dekarbonisierung kleinerer und mittlerer biogener und schwer abbaubarer Emittenten in Nordeuropa. Diese Vereinbarung stellt sicher, dass Unternehmen, die bei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung ("CCS") eine Vorreiterrolle anstreben, bis 2027 abgeschiedenes CO 2 speichern können.

Carbon Centric plant, im Jahr 2024 mit der Installation von Abscheidungsanlagen in den Anlagen seiner Kunden zu beginnen und wird voraussichtlich bis 2027 mindestens 800.000 Tonnen CO 2 pro Jahr bei Norne speichern. Das CO 2 von Carbon Centric wird zur CO 2 -Aufnahmeeinrichtung von Fidelis im Hafen von Aalborg transportiert. Carbon Centric ist seit langem führend auf dem Gebiet des Kohlenstoffmanagements mit bereits laufenden Abscheidungsprojekten in Norwegen und Island und geplanten Abscheidungsprojekten in Dänemark und Schweden.

Am 15. Mai 2023 kündigte Fidelis den Norne Carbon Storage Hub an, ein Onshore-CO 2 -Speichernetz in Dänemark Norne bietet CO 2 -Emittenten die Möglichkeit, auf eine sichere und kosteneffiziente Dekarbonisierungslösung zuzugreifen, die Dänemark helfen soll, seine ehrgeizigen Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Norne wird voraussichtlich 2027 den CO 2 -Speicherbetrieb für Carbon Centric aufnehmen und will bis 2030 mehr als 20 Millionen Tonnen pro Jahr speichern. Carbon Centric reiht sich in eine wachsende Liste von Norne-Kunden ein, die eine sichere, ESG-freundliche und wirtschaftlich vorteilhafte Kohlenstoffspeicherung anstreben.

Seit 2021 arbeitet Carbon Centric daran, kostengünstige Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung für bestehende Abfall- und Biomasseheizkraftwerke anzubieten. Carbon Centric bietet den Bau, den Besitz und den Betrieb von Anlagen zur Kohlendioxidabscheidung für kleine und mittelgroße Abfall- und Biomasseanlagen an und bietet den Anlagenbesitzern die Möglichkeit, ihre Emissionen ohne hohe Investitionskosten zu reduzieren. Carbon Centric bietet auch erschwingliche und schlüsselfertige Kohlenstoffabscheidungsanlagen für den gleichen Markt an und kümmert sich um alles, vom Front End Engineering Design über den Bau, die Installation, den Betrieb und die Wartung.