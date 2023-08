Führungspersönlichkeiten der internationalen Gemeinschaft kommen in Istanbul zusammen, um zu G20-Agenden beizutragen

„Der Dialog muss sich in konkreten Maßnahmen manifestieren. Worte sind nur der Anfang; das wahre Zeugnis unseres Engagements werden die Projekte sein, die wir initiieren, die Gemeinschaften, die wir schaffen, und die Umwelt, die wir schützen. Durch Initiativen, die auf unseren gemeinsamen Werten beruhen, können wir Veränderungen, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene, anregen. Um die Vision von ‚One Earth, One Family, One Future' zu verwirklichen, müssen wir bloße Toleranz überwinden. Wahrer Dialog beinhaltet tiefen Respekt, gegenseitiges Verständnis und kollektives Handeln. Unsere Schriften erzählen zahllose Geschichten, die für Einheit, Respekt und Zusammenarbeit werben. Wenn wir uns in diese Erzählungen vertiefen, können wir Inspirationen für unseren gemeinsamen Weg finden."

Während der Veranstaltung betonte der Ökumenische Patriarch Bartholomäus I. , wie wichtig es ist, nicht nur an die gemeinsame Vergangenheit zu erinnern, sondern auch an die Notwendigkeit, dass Glaubensgemeinschaften weitergehen müssen, um sich angesichts der heutigen Herausforderungen zu vereinen:

Das Treffen, das von der Interfaith Alliance for Safer Communities (IAFSC) organisiert wurde, konzentrierte sich auf die vier Punkte COVID, Klima, Konflikte und Kinder und behandelte Themen wie die Entwicklung einer Vision, die Kinder in den Mittelpunkt stellt. Weiterhin wurden die Themen Ernährungssicherheit, dringende humanitäre und friedensstiftende Maßnahmen, Maßnahmen zum Klimawandel sowie zahlreiche weitere Themen, die relevant sind, um die Einbeziehung und den Schutz der schwächsten Mitglieder von Gemeinschaften zu gewährleisten, behandelt.

Mit dem Ziel, den Dialog zwischen den Religionen im Rahmen des G20-Prozesses voranzutreiben, gaben alle Diskussionen, die stattgefunden haben, die Themen des G20-Vorsitzes aus Indien, „One Earth, One Family and One Future ", wieder und warfen einen vorausschauenden Blick auf den G20-Gipfel in Indien im September 2023 und darüber hinaus.

Das regionale Treffen der Stakeholder in Istanbul brachte 30 Teilnehmer zusammen, darunter hochrangige christliche und muslimische Glaubensführer sowie ausgewählte Vertreter religiöser Organisationen. An dem Treffen nahmen Teilnehmer aus 15 Ländern teil, darunter Aserbaidschan, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Griechenland, Indien, Kenia, der Libanon, Portugal, Singapur, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und Venezuela.

ISTANBUL, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Das Treffen der Stakeholder desRegional G20 Interfaith Forum „Partnerships in Action: towards One Earth, One Family, One Future" fand vom 28. bis 29. August 2023 unter der Schirmherrschaft des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel in Partnerschaft mit der Interfaith Alliance for Safer Communities in Istanbul statt.

