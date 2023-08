Nanotech Energy, Soteria Battery Innovation Group und Voltaplex Energy kündigen Pläne zur Vermarktung von sicheren, in den USA hergestellten Akkupacks für E-Bikes an

Im Rahmen des Produktionsverfahrens werden metallbeschichtete Polymer-Stromkollektoren von Soteria mit dem Elektrolyt und firmeneigenen Elektroden von Nanotech kombiniert, um hochenergetische, äußerst sichere 18650er-Zellen zu schaffen. Nanotech Energy ist ein weltweit führender Anbieter von Graphen betriebenen Lithium-Ionen-Batterien. Die Zellen werden zunächst im Werk von Nanotech in Chico, Kalifornien hergestellt und später auf Gwh-Kapazitäten in den USA und Europa erweitert.

Voltaplex wird die Zellen dann zur Herstellung von Akkupacks verwenden, die speziell für die Märkte E-Bikes, Robotik, Medizin und Militär entwickelt wurden. Es wird erwartet, dass die Expansion in andere Märkte für kleine Geräte schnell folgen wird.

Curtis Collar, Chief Sales and Marketing Officer bei Nanotech Energy, sagte: „Die Geißel billiger, minderwertiger E-Bike-Batterien gefährdet die Amerikaner schon zu lange. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden allein in New York City mindestens 108 Brände im Zusammenhang mit Lithium-Batterien registriert1, bei denen 13 Menschen ums Leben kamen. Aber diese Vereinbarung markiert heute einen bedeutenden Moment des Fortschritts im Kampf für die Sicherheit unserer Häuser und Straßen. Wir sind stolz darauf, dass die neue Produktionsanlage von Nanotech, die Ende 2023 die Produktion aufnehmen wird, diese sicheren Zellen für gleichgesinnte Partner wie Voltaplex verfügbar machen wird."

Voltaplex wird diese Zellen als erstes Unternehmen auf den Markt bringen. Diese Zellen werden jedoch von Nanotech ebenfalls in großen Mengen für andere Hersteller von Packs und Geräten zur Verfügung stehen. Kleine Mengen an Zellen werden von BatteryBro, dem Schwesterunternehmen von Voltaplex, vertrieben, und Verbraucher können die Packs auf mehreren großen E-Commerce-Plattformen erwerben.