Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef Friedrich Merz hat mehr Leistungsbewusstsein in Deutschland gefordert. "Uns geht es darum, dass diejenigen belohnt und nicht bestraft werden, die sich mehr anstrengen wollen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben)."Deswegen machen wir auch den Vorschlag, Überstunden steuerfrei zu stellen." Der Wohlstand lasse sich nicht mit bedingungslosem Grundeinkommen und Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt aufrechterhalten. Merz verwies auch auf den Sport: "Die Männer scheitern bei der Fußball-WM, die DFB-Frauen scheiden auch früh aus, und von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft bringt Deutschland zum ersten Mal keine Medaille nach Hause. Für mich ist das symptomatisch." Der Vorsitzende der Unionsfraktion forderte eine Debatte "über die grundsätzliche Haltung in unserem Land" und fragte nach der Bereitschaft, sich für Wohlstand und Alterseinkommen anzustrengen. Das sei "keine Frage der Faulheit", stellte Merz klar. Deutschland habe eine schlechte Regierung, die Leistung bestrafe. "Wer den Eindruck bekommt, dass es keinen Unterschied macht, ob er mehr oder weniger arbeitet, wird sich weniger anstrengen." Das Ergebnis sei eine abnehmende Wirtschaftsleistung.

Wirtschaft CDU will mehr Leistungsbewusstsein in Deutschland

