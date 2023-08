Die Menarini Group gibt bekannt, dass ELZONRIS® (Tagraxofusp) vom Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare als Orphan-Arzneimittel für BPDCN ausgewiesen wurde

- Japanisches Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales erteilt

Tagraxofusp den Status "Arzneimittel gegen eine seltene Krankheit" (Orphan

Drug Designation) für blastische plasmazytoide dendritische Zellneoplasie

(BPDCN)



Die Menarini Group ("Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und

Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, gaben heute bekannt,

dass Nippon Shinyaku Co., Ltd. (Nippon Shinyaku), Stemlines Entwicklungspartner

in Japan, vom Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) den Orphan

Drug Designation Status für Tagraxofusp für die erwartete Indikation der

blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasie (BPDCN) erhalten hat.