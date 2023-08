ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Digitalisierung/Gesundheitswesen:

"Nach 20 verlorenen Jahren in der Digitalisierung des Gesundheitswesens startet ein neuer Versuch, elektronischer Patientenakte und digitalem Rezept zum Durchbruch zu verhelfen. Diesmal sieht es so aus, als ob die nun vom Kabinett verabschiedeten Digitalgesetze daran etwas ändern könnten. Demnach soll es 2024 für Ärzte Pflicht werden, Rezepte elektronisch auszustellen. Und: Jeder bekommt bis Anfang 2025 automatisch eine E-Akte - es sei denn, man widerspricht. Ob aber tatsächlich alles gut läuft, etwa beim Befüllen der Akte, muss sich noch zeigen. Erst wenn Patienten und Ärzte merken, dass E-Akte und E-Rezept nicht nur theoretisch sinnvoll, sondern in der Praxis auch leicht handhabbar sind, wird das etwas mit dem von Minister Karl Lauterbach verheißenen Durchbruch."/DP/jha