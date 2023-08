FDP im Bundestag berät über breite Entlastung bei der Stromsteuer

DRESDEN (dpa-AFX) - In der Debatte um einen vom Staat subventionierten Industriestrompreis tendiert die FDP-Bundestagsfraktion alternativ zu einer Entlastung aller Bürger und Unternehmen bei der Stromsteuer. "Stromsteuersenkung für alle statt Industriestrompreis für wenige", heißt es in der Beratungsgrundlage für einen Beschluss der Fraktion bei ihrer Klausur in Dresden. Die Passage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Darin wird vorgerechnet: Wenn es gelänge, die Stromsteuer dauerhaft auf das EU-Mindestmaß zu senken, würde der Netto-Strompreis allein durch diese Maßnahme um rund 2 Cent pro Kilowattstunde verringert. Bisher sei die Stromsteuer insbesondere für den deutschen Mittelstand gut 40 mal so hoch wie der EU-Mindestsatz.