UBS will Credit Suisse komplett integrieren - Rekordgewinn durch Übernahme

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden US-Dollar (26,5 Mrd Euro), wie sie am Donnerstag in Zürich mitteilte. Die Marke Credit Suisse soll in den kommenden Jahren komplett verschwinden: Die UBS will das Schweiz-Geschäft der Tochter vollständig in den eigenen Konzern integrieren. Wie viele Arbeitsplätze in diesem Zuge wegfallen, ist weiterhin offen./stw/stk

