FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem moderaten Kurszuwachs könnte der Dax am Donnerstag seine leichte Vortagesschwäche ausgleichen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,16 Prozent auf 15 917 Punkte. Die 16 000-Punkte-Marke bleibt somit in Reichweite. Für den zu Ende gehenden Monat August zeichnen sich aber gemessen an der aktuellen Indikation Verluste von 3,2 Prozent ab.

Inflationsdaten aus Deutschland hatten tags zuvor Zinssorgen weder geschürt noch gemildert. An diesem Donnerstag steht die Inflationsrate im Euroraum auf der Agenda, die laut Ökonomen erneut leicht gesunken sein dürfte.

Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt. In New York hatten die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen. In Fernost ging es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen etwas nach unten. Eine wirkliche Verbesserung der chinesischen Wirtschaft sei nicht auszumachen, hieß es von den Experten der ING./ajx/mis

