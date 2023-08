Thyssenkrupp Nucera verdoppelt Umsatz und Gewinn im dritten Quartal - Aktie steigt um 4,5%

Der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera konnte im dritten Geschäftsquartal seinen Umsatz und Gewinn verdoppeln. Besonders lukrative Großprojekte in Saudi-Arabien trugen zu diesem Erfolg bei. Das Land investiert stark in den Ausbau von grünem Wasserstoff und setzt dabei auch auf Lösungen von Nucera. Die Aktie des Unternehmens zog im frühen Handel um bis zu 4,5 Prozent an. Nucera gilt als vielversprechendes Wasserstoff-Investment und ist auch im Musterdepot der wallstreetONLINE Börsenlounge vertreten. Trotz steigender Kosten konnte das Unternehmen einen Nettogewinn von über sechs Millionen Euro ausweisen, was einer mehr als doppelten Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Auftragseingang legte um 13 Prozent zu und erreichte einen Wert von 242,4 Millionen Euro. Thyssenkrupp Nucera sieht weiterhin starkes Wachstumspotenzial und bleibt positiv für das Geschäftsjahr 2022/23. Die Deutsche Bank bestätigte ihr Kursziel von 30 Euro für die Aktie und lobte die starken Kennziffern des Unternehmens. Thyssenkrupp Nucera ist die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp und hat erstmals nach ihrem Börsengang Quartalszahlen vorgelegt, die die Erwartungen deutlich übertroffen haben. Die Einstufung der Aktie wurde auf "Buy" belassen.

