EZB-Chefin Lagarde warnt vor Inflationsrisiken: Währungshüter halten an straffer Geldpolitik fest

Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat beim Notenbank-Forum in Jackson Hole betont, dass die Währungshüter noch eine Weile an einer straffen Geldpolitik festhalten müssen. Sie wies darauf hin, dass Veränderungen in der Weltwirtschaft das Risiko bergen, größere Schwankungen bei der Inflation zu erzeugen. Im Fokus der Währungshüter steht dabei das Lohnwachstum, da die Preise in den arbeitsintensiven Dienstleistungssektor steigen. Diverse Ratsmitglieder deuten weitere Leitzinsanhebungen an, da die Inflation hartnäckiger ist als erwartet. Die EZB-Volkswirte prognostizierten eine höhere Rate bei der Kerninflation und rechnen für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von 5,1%. Die geringere Kreditvergabe und sinkende Geldmenge in der Eurozone deuten jedoch auf einen nachlassenden Inflationsdruck hin. Die Daten der EZB zeigen, dass die Banken im Juli 2,2% mehr Darlehen an Firmen vergeben haben als im Vorjahr, im Juni lag das Wachstum noch bei 3,0%. Die Geldmenge M1 ist bereits seit 2022 rückläufig und im Juli ist auch die Geldmenge M3 erstmals gesunken. Die Unsicherheit über eine mögliche Zinsanhebung im September spiegelt sich auch am Markt wider, der eine Zinserhöhung der EZB aktuell zu ca. 50% einpreist. Die schwache Konjunktur und die restriktive Geldpolitik belasten die Aktienmärkte, die sich zudem in einer saisonal schwachen Phase befinden. Die Inflation hält sich hartnäckiger als erwartet und diverse Währungshüter sprechen sich für weitere Leitzinsanhebungen aus. Die höheren Zinsen wirken sich schrittweise auf die Wirtschaft aus und könnten die Konjunktur langsam und kontinuierlich bremsen. Die Börsen könnten eine normale Korrektur durchleben, jedoch bergen die schnellen Zinserhöhungen enorme Risiken für die Wirtschaft.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 15.902PKT gehandelt.