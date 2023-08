Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) haben sich auf ihrem Treffen in Johannesburg um sechs Länder vergrößert und planen, noch mehr Länder in ihre Allianz aufzunehmen. Diese Entwicklung könnte eine geopolitische Zeitenwende zum Nachteil des Westens bedeuten. Die BRICS-Staaten stellen 41 Prozent der Weltbevölkerung und ein Viertel der Weltwirtschaft dar. Zudem verfügen sie über Rohstoffe, die im Westen begehrt sind. Die USA nutzen ihre Dominanz aus und zwingen Länder wie China und Indien dazu, die US-Staatsverschuldung mitzufinanzieren. Um eine gefährliche Konkurrenz zu Amerika zu werden, müssten die BRICS-Staaten jedoch eine alternative Weltwährung einführen und die "Ent-Dollarisierung" einleiten. Dies ist jedoch auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Zwar sehen einige BRICS-Staaten den Euro als Vorbild einer alternativen Weltwährung, jedoch ist BRICS noch keine schlagkräftige Allianz, sondern eher eine "Interessenvereinigung". Zudem ist es fraglich, ob die BRICS-Staaten bereit sind, ihre Bodenschätze ausschließlich an China zu verkaufen. Trotzdem sollte der Westen nicht arrogant und selbstzufrieden sein. Die USA haben genügend eigene Probleme und sollten ihren transatlantischen Vorgarten in Europa nicht vernachlässigen. Europa wiederum sollte seine Oberlehrerhaltung ablegen und eigene geopolitische und militärische Stärken aufbauen, um von Amerika ernstgenommen zu werden. Zudem sollte Deutschland seine industrielle und technologische Spitzenposition zurückerobern und die wirtschaftsfeindliche Politik beenden. Die Wende der Energiewende, die Senkung der Steuer- und Abgabenlast, die Beseitigung von Hürden für qualifizierte Zuwanderung und die Reduzierung der Bürokratie sind wichtige Schritte, um den deutschen Industriestandort attraktiver zu machen. Zudem sollte das Leistungsprinzip wieder gelten und mehr Beschäftigungsaufnahme gefördert werden. Der Westen muss aktiv handeln, um sein eigenes Grab nicht weiter auszuheben. In anderen Nachrichten hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Erwartungen an die baldige Einführung eines "Klimagelds" zur Entlastung der Bürger bei steigenden CO2-Preisen gedämpft. Die Regierung möchte zunächst die technischen Möglichkeiten schaffen, um solche Zahlungen leisten zu können. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte, dass der Auszahlungsmechanismus für das Klimageld voraussichtlich 2024 zur Verfügung stehen wird. Lego kann sich aufgrund gestiegener Umsätze und Gewinne verstärkt für die Zukunft aufstellen. Der Spielwarenkonzern verzeichnete im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 5,1 Milliarden Kronen und konnte seinen Umsatz steigern. Lego investiert in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Produktion und eröffnete weltweit 89 neue Filialen. Deutschland ist ein wichtiger Markt für Lego, da die gesamte Produktpalette hier sehr beliebt ist.

