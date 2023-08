Aroundtown verzeichnet Milliardenverlust und erhöht Prognose - Analysten positiv überrascht

Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr aufgrund der Abwertung seines Immobilienportfolios einen Milliardenverlust verzeichnet. Der Nettoverlust belief sich auf rund 1,3 Milliarden Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von 471 Millionen Euro im Vorjahr. Die Nettomieteinnahmen fielen um drei Prozent auf 596 Millionen Euro. Die operative Ergebniskennziffer FFO I sank um sechs Prozent auf 175,3 Millionen Euro. Aroundtown begründete den Rückgang vor allem mit Immobilienverkäufen und höheren Zinsen. Das Unternehmen hat seine Prognose für das FFO I für das Gesamtjahr leicht angehoben und erwartet nun einen Wert zwischen 310 Millionen und 340 Millionen Euro.Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung für Aroundtown nach den Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilienspezialist habe die Erwartungen leicht übertroffen, so der Analyst Kai Klose. Die Tatsache, dass das Unternehmen optimistischer für den operativen Gewinn im Jahr 2023 geworden sei, habe zudem positiv überrascht. Die Baader Bank hat ihre Einstufung für Aroundtown ebenfalls nach den Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 1,15 Euro belassen. Die operative Entwicklung sei etwas besser als erwartet, so der Analyst Andre Remke.Ein Nutzer kommentierte, dass die Schwäche des Euros zu unterschiedlichen Inflationsraten in den Ländern führe. Er glaube, dass die schlechten Nachrichten dazu führen werden, dass die Zinsen gesenkt werden müssen. Ein anderer Nutzer merkte an, dass die Abwertungen auf das Portfolio von Aroundtown den Erwartungen entsprächen. Er betonte, dass die Anhebung der FFO-Prognose positiv sei und zeige, dass das Unternehmen trotz gestiegener Refinanzierungskosten weiterhin freien Cashflow erzeugen könne. Ein weiterer Nutzer äußerte, dass er mehrere Immobilien verkauft habe, da er aufgrund der gedeckelten Mieten in Berlin nicht mehr vermieten wolle.Insgesamt hat Aroundtown im ersten Halbjahr aufgrund der Abwertung seines Immobilienportfolios einen Milliardenverlust verzeichnet. Das Unternehmen hat seine Prognose für das FFO I für das Gesamtjahr leicht angehoben. Analysten haben ihre Einstufungen für Aroundtown beibehalten und die operative Entwicklung des Unternehmens als besser als erwartet bewertet. Einige Nutzer haben ihre Bedenken hinsichtlich der gedeckelten Mieten in Berlin geäußert.

