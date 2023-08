Ölpreise steigen moderat: China belastet, Finanzmärkte und knappes Angebot stützen

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84,83 US-Dollar, ein Anstieg um 38 Cent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 80,45 Dollar. Die Kursausschläge halten sich seit Wochenbeginn in Grenzen. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und der schwächere Dollar unterstützen die Ölpreise. Belastung kommt weiterhin von der schwachen Wirtschaft Chinas, einem der größten Ölverbrauchsländer der Welt. Die politische Führung Chinas stemmt sich zunehmend gegen die wirtschaftliche Schwäche, jedoch sind die beschlossenen Hilfen deutlich niedriger als während der Finanzkrise 2008.Am Montag legten die Ölpreise zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84,91 US-Dollar, ein Anstieg um 41 Cent im Vergleich zum Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 63 Cent auf 80,46 Dollar. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und die Senkung der Stempelsteuer für den Aktienhandel in China sorgten für etwas Zuversicht. In den vergangenen Wochen waren die Erdölpreise tendenziell gefallen, vor allem aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China und den trüben konjunkturellen Perspektiven in der Eurozone und speziell in Deutschland. Große Produzenten wie Saudi-Arabien und Russland haben ihre Förderung zurückgefahren, um dem Trend fallender Rohölpreise entgegenzuwirken. Es gibt jedoch Spekulationen, dass die USA Ölsanktionen gegen Venezuela und Iran lockern könnten, was das Angebot vergrößern würde.Am Dienstag stiegen die Ölpreise moderat. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 85,01 US-Dollar, ein Anstieg um 59 Cent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 80,65 Dollar. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und das knappe Rohölangebot aus großen Förderländern wie Saudi-Arabien oder Russland unterstützen die Ölpreise. Belastung kommt von der schwachen Wirtschaft Chinas. Die politische Führung Chinas stemmt sich zunehmend gegen die wirtschaftliche Schwäche, jedoch sind die beschlossenen Hilfen deutlich niedriger als während der Finanzkrise 2008.Am Montag legten die Ölpreise leicht zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 84,80 US-Dollar, ein Anstieg um 32 Cent im Vergleich zum Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 80,29 Dollar. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und die Senkung der Stempelsteuer für den Aktienhandel in China sorgten für etwas Zuversicht. In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise tendenziell gefallen, vor allem aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China und den trüben konjunkturellen Perspektiven in der Eurozone und speziell in Deutschland. Große Produzenten wie Saudi-Arabien und Russland haben ihre Förderung zurückgefahren, um dem Trend fallender Rohölpreise entgegenzuwirken. Es gibt jedoch Spekulationen, dass die USA Ölsanktionen gegen Venezuela und Iran lockern könnten, was das Angebot vergrößern würde.Insgesamt sind die Ölpreise in den letzten Tagen leicht gestiegen, jedoch halten sich die Kursausschläge in Grenzen. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und das knappe Rohölangebot aus großen Förderländern unterstützen die Preise. Belastung kommt von der schwachen Wirtschaft Chinas. Die politische Führung Chinas stemmt sich gegen die wirtschaftliche Schwäche, jedoch sind die beschlossenen Hilfen deutlich niedriger als während der Finanzkrise 2008.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 85,29USD gehandelt.