Bayer kämpft mit Aktienkurs-Achterbahn und drohender Dividendenkürzung - Aktionäre in Sorge

Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer kämpft seit Jahren mit Problemen, die zu einer Achterbahnfahrt des Aktienkurses geführt haben. Aktuell kostet eine Aktie mit 50 Euro genauso viel wie vor 11 Jahren. In der ersten Hälfte dieses Zeitraums stieg der Kurs kontinuierlich an, erreichte sogar Spitzenwerte von über 140 Euro. Seit Ende 2018 pendelt der Kurs jedoch um die Marke von 50 Euro herum, ohne dass es zu nachhaltigen Kursgewinnen kommt.Neben den Schwierigkeiten mit dem Aktienkurs hat Bayer auch mit operativen Problemen zu kämpfen. Die Umsatzprognose wurde deutlich gesenkt, was sich auch auf den Gewinn und den Cashflow auswirken wird. Der verfügbare Cashflow wird voraussichtlich auf 0 fallen, was bedeutet, dass das operative Geschäft gerade genug abwirft, um die notwendigen Investitionen zu decken. Die Nettoverschuldung wird voraussichtlich auf 36 Mrd. Euro steigen.Angesichts dieser Probleme könnte eine Dividendenkürzung in Zukunft unausweichlich sein. Bayer kann es sich angesichts des großen Schuldenberges nicht leisten, Jahr für Jahr Milliarden an Dividenden auszuschütten und die Verschuldung weiter zu erhöhen. Eine Dividendenkürzung oder sogar die Streichung der Dividende wäre im Sinne der Aktionäre, da dies Bayer helfen würde, die Bilanz zu sanieren.Bayer hat jedoch nicht nur mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Der aufsummierte Nettogewinn der Geschäftsjahre 2018 bis 2022 lag bei nur 441 Mio. Euro. Bisher konnte der Konzern trotz schwacher Gewinne die Verschuldung leicht senken, doch nun droht eine Trendumkehr. In Zeiten steigender Zinsen könnten die steigenden Zinszahlungen den Gewinn weiter belasten.Der Leverkusener Konzern investiert jedoch auch in die Zukunft. Mit 220 Millionen Euro wird in neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für die Agrarsparte in Monheim am Rhein investiert. Der Schwerpunkt der Arbeiten wird auf der Sicherheit von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt liegen.Insgesamt steht der neue CEO von Bayer vor einer großen Herausforderung und schwierigen Entscheidungen. Die Aktionäre müssen sich auf harte Zeiten einstellen, da die Probleme des Unternehmens nicht ohne Reibungsverluste zu beseitigen sein werden. Eine Dividendenkürzung ist langfristig nicht auszuschließen, wenn die Zahlen weiterhin schwach bleiben.

