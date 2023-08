Encavis AG optimiert Stromvermarktung mit Batterieprojekt und erweitert Portfolio durch Solarstrom-Pipeline

Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat ein Batterieprojekt erworben, um die Vermarktung des Stroms aus deutschen Wind- und Solarparks zu optimieren. Das baureife Batterieprojekt mit einer Leistung von 12 Megawatt und einer Kapazität von 24 Megawattstunden basiert auf der Lithium-Ionen-Technologie und soll im ersten Halbjahr 2024 ans Netz gehen. Das Battery Energy Storage System (BESS) in Hettstedt, Sachsen-Anhalt, wird in den Stunden niedrigerer Strompreise aufgeladen und in den hochpreisigen Stunden durch die Teilnahme am Day-Ahead- und Intra-Day-Markt entladen. Dadurch sollen die Erträge des bestehenden Wind- und Solarpark-Portfolios optimiert und die Erzeugungsschwankungen ausgeglichen werden. Die Batterie kann von allen Parks des Encavis-Konzerns in Deutschland Strom aufnehmen und zu einer anderen Zeit wieder ausspeichern. Die Beladung der Batterie ist aufgrund des Entfalls der Netzentgelte wirtschaftlich attraktiv.Encavis steigt damit in das Geschäft mit Batterieparks ein, nachdem bisher nur Wind- und Solarparks betrieben wurden. Die Nutzung von Batteriespeichern verlängert die zeitliche Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie und ermöglicht es, den Strom zu günstigen Preisen aufzuladen und zu teureren Zeiten zu verkaufen. Zudem können die Schwankungen bei der Stromerzeugung durch Wind und Sonne ausgeglichen werden. Encavis erweitert damit sein Portfolio und setzt auf beschleunigtes Wachstum und den Ausbau der Kapazitäten.In einer weiteren Meldung hat Encavis eine Rahmenvereinbarung mit der Innovar Solar GmbH unterzeichnet. Die exklusive Solarstrom-Pipeline umfasst neun Projekt-Standorte in Deutschland mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt 160 Megawatt. Acht Projekte befinden sich an Autobahnen und Bahntrassen oder in anderen baurechtlich privilegierten Flächen zur Nutzung für PV-Freiflächenanlagen. Die Standorte unterliegen dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und können zeitnah genehmigt und umgesetzt werden. Alle Projekte profitieren von den Einspeisevergütungen des EEG mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Ein Projekt verkauft den erzeugten Strom über einen langfristigen Pay-as-Produced-Stromabnahmevertrag (PPA).Encavis erweitert damit seine Projektpipeline Strategischer Entwicklungspartnerschaften und verstärkt sein Portfolio in einem Fokusmarkt. Das Unternehmen strebt ein beschleunigtes Wachstum an und plant den Ausbau der Kapazitäten auf insgesamt 8 Gigawatt bis 2027. Encavis ist einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger erneuerbarer Energien in Europa.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,25EUR gehandelt.