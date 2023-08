3M stimmt milliardenschwerem Vergleich zu: Aktien steigen um 5% - Anleger greifen zu!

Der Mischkonzern 3M hat einem milliardenschweren Vergleich in einem Streitfall wegen angeblich mangelhafter Ohrstöpsel zugestimmt. Das Unternehmen wird zwischen 2023 und 2029 insgesamt sechs Milliarden US-Dollar zahlen, wobei fünf Milliarden in bar beglichen werden und der Rest in Unternehmensaktien abgegolten wird. Dieser Vergleich fällt etwas größer aus als zunächst berichtet, aber dennoch deutlich niedriger als von Analysten erwartet. Die Aktien von 3M stiegen bereits am Montag um mehr als fünf Prozent, und auch im vorbörslichen US-Handel zeichneten sich weitere moderate Gewinne ab.Der Vergleich muss jedoch noch von vielen Instanzen abgesegnet werden. Wenn er akzeptiert wird, würde dies 3M von einer der beiden großen rechtlichen Unsicherheiten befreien, die die Aktien in den vergangenen Jahren belastet haben. Analysten hatten die Kosten für den Vergleich auf etwa 10 Milliarden Dollar geschätzt, daher wird die nun bekannt gewordene Vereinbarung als überraschend glimpflich angesehen. Der Experte Deane Dray von der kanadischen Bank RBC bezeichnet die Summe als am unteren Ende seiner Erwartungsspanne.Die Vereinbarung ermöglicht es 3M, die Zahlung über einen Zeitraum von sechs Jahren zu verteilen, was dem Unternehmen mehr Flexibilität beim Cashflow und der Liquidität verschafft. Die Aktien des Mischkonzerns zogen vorbörslich um mehr als fünf Prozent an, was auf das positive Echo der Anleger auf den möglicherweise glimpflichen Vergleich zurückzuführen ist.Der Streit um die angeblich mangelhaften Ohrstöpsel für das US-Militär belastete 3M in den vergangenen Jahren erheblich. Mit dem Vergleich könnte das Unternehmen nun eine Lösung für diese rechtliche Unsicherheit gefunden haben. Die endgültige Entscheidung über den Vergleich steht jedoch noch aus und muss von verschiedenen Instanzen abgesegnet werden.Insgesamt lässt der möglicherweise überraschend glimpfliche Vergleich die Anleger bei 3M zugreifen und sorgt für einen Anstieg der Aktienkurse. Sollte der Vergleich akzeptiert werden, würde dies 3M von einer der beiden großen rechtlichen Unsicherheiten befreien, die die Aktien in den vergangenen Jahren belastet haben. Die endgültige Entscheidung über den Vergleich steht jedoch noch aus und muss von verschiedenen Instanzen abgesegnet werden.

Die 3M Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 104,5USD gehandelt.