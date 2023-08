Spiegel-Verlagsgruppe übernimmt Mehrheit an Fußballmagazin '11 Freunde' von RTL - Kartellbehörden müssen noch zustimmen

Die Spiegel-Verlagsgruppe hat die Mehrheit am Fußballmagazin "11 Freunde" übernommen. Bisher gehörte der Mehrheitsanteil von 51 Prozent zu RTL Deutschland. Der Kauf muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Das Fußballmagazin "11 Freunde" behält seinen Sitz in Berlin. Der Chefredakteur und Geschäftsführer Philipp Köster behält weiterhin 15,7 Prozent, Verleger Matthias Hörstmann als Herausgeber 33,3 Prozent. Stefan Ottlitz, Geschäftsführer des Spiegel-Medienhauses, wird Co-Geschäftsführer neben Köster. Mit dem Verkauf von "11 Freunde" trennt sich RTL Deutschland von einem weiteren Teil des früheren Gruner+Jahr-Portfolios, das der Fernsehkonzern 2022 übernommen hatte. Beide Medienhäuser gehören zum Bertelsmann-Konzern. RTL Deutschland will sich auf Kernmarken wie "Stern" oder "Geo" konzentrieren und Synergien mit Bewegtbild suchen. In den letzten Wochen hat RTL Deutschland bereits den Verkauf der Wissensmarke "P.M.", des Wirtschaftsmagazins "Business Punk" und des Hochglanz-Magazins "Salon" angekündigt. Außerdem veräußert RTL seine Anteile an der Deutschen Medien-Manufaktur (DMM), zu der die Magazine "Landlust" und "Essen & Trinken" gehören. Der Verkauf des Kunstmagazins "art" steht noch aus, während das Männerkochmagazin "Beef!" eingestellt wird.Trotz der Werbeflaute im TV-Geschäft und eines Gewinnrückgangs hält der Bertelsmann-Konzern an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Der Konzern erwartet einen Gesamtjahresumsatz von etwa 21 Milliarden Euro und ein Ebitda auf Vorjahresniveau. Die temporäre Schwäche bei RTL soll durch die anderen Divisionen kompensiert werden. Im ersten Halbjahr lag das Konzernergebnis deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, jedoch wird ein Konzernergebnis von deutlich über einer Milliarde Euro erwartet, unter anderem aufgrund des Verkaufs der Callcenter-Tochter Majorel. Bertelsmann verzeichnete im ersten Halbjahr einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro und ein organisches Wachstum von 2,3 Prozent. Das Ebitda lag bei knapp 1,3 Milliarden Euro, was unter dem Wert des Vorjahreszeitraums lag. Der Rückgang wird unter anderem auf die schwachen TV-Werbemärkte zurückgeführt. Umsatzzuwächse gab es im Dienstleistungsgeschäft von Arvato, im Buchgeschäft Penguin Random House, bei der Musiksparte BMG und im Bildungsgeschäft Education Group.

Die RTL Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,35EUR gehandelt.