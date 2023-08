Moskaus Bürgermeister meldet erneut abgewehrten Drohnenangriff

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Flugabwehr hat offiziellen Angaben zufolge erneut eine Drohne auf den Weg in die Hauptstadt Moskau abgefangen. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte am Donnerstagmorgen mit, das unbemannte Flugobjekt sei zerstört worden. Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten oder Schäden. Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen. Die Metropole ist nach russischen Angaben immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenattacken.

Moskauer Medien berichteten am Morgen über neue Verzögerungen im Flugverkehr der Hauptstadt-Airports. In den vergangenen Nächten waren Starts und Landungen immer wieder unterbrochen worden wegen der Drohnengefahr. Die Angriffe auf Moskau, die mit Ausnahme von Sachschäden bisher weitgehend folgenlos blieben, stehen in keinem Verhältnis zu den massiven russischen Drohnenattacken gegen die Ukraine, die Tod und Zerstörung über das Land bringen.

Auch andere russische Regionen melden immer wieder den Abschuss von Drohnen. Die Region Brjansk nahe der Ukraine wehrte nach Behördenangaben am Mittwochabend zwei Drohnenangriffe ab. Besonders in russischen Grenzregionen gab es immer wieder auch Tote und Verletzte durch den Beschuss von ukrainischer Seite.

Russland führt seit mehr als 18 Monaten einen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Militärhilfe gegen die Invasion./mau/DP/mis