Evotec SE verzeichnet starkes Umsatzwachstum trotz Cyber-Angriff - Prognose für 2023 bestätigt!

Evotec SE hat die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben. Trotz eines kriminellen Cyber-Angriffs im zweiten Quartal konnte das Unternehmen ein starkes organisches Umsatzwachstum verzeichnen. Die Konzernerlöse stiegen um 14% auf 383,8 Mio. €, wobei das Wachstum auf vergleichbarer Basis bei 14% lag. Im Segment EVT Execute stiegen die Umsatzerlöse um 2% auf 356,6 Mio. €, während sie im Segment EVT Innovate um 66% auf 129,7 Mio. € stiegen. Das bereinigte Konzern-EBITDA betrug 26,1 Mio. €, verglichen mit 33,6 Mio. € im Vorjahreszeitraum.Evotec konnte im ersten Halbjahr 2023 neue und erweiterte Allianzen bekannt geben, die den Erfolg der Wachstumsstrategie "Action Plan 2025" widerspiegeln. Eine bedeutende Partnerschaft mit Janssen wurde angekündigt und die strategische Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb im Bereich neurodegenerative Erkrankungen wurde verlängert und erweitert. Darüber hinaus gab es Fortschritte in der strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb im Bereich gezielter Proteinabbau. Die Strategie von Just - Evotec Biologics wurde kommerziell bestätigt und es wurden neue Vereinbarungen mit Sandoz und dem US-Verteidigungsministerium getroffen. Evotec erhielt auch eine Meilensteinzahlung im Rahmen einer Phase-I-Studie in Bayers Programm zu Nierenerkrankungen.Evotec bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und seine mittelfristigen Ziele bis 2025. Der erwartete Konzernumsatz für 2023 liegt zwischen 750 und 790 Mio. €, das bereinigte Konzern-EBITDA zwischen 60 und 80 Mio. € und die Aufwendungen für unverpartnerte Forschung und Entwicklung zwischen 60 und 70 Mio. €. Die mittelfristigen Ziele umfassen eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1.000 Mio. €, ein bereinigtes EBITDA von mindestens 300 Mio. € und Aufwendungen für unverpartnerte Forschung und Entwicklung von mehr als 100 Mio. €.Trotz des Cyber-Angriffs im zweiten Quartal konnte Evotec starke Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 vorlegen. Das Unternehmen konnte neue Allianzen schließen und seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigen. Evotec bleibt auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele bis 2025 zu erreichen.

