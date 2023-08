Euro erholt sich leicht von Kursverlusten - Prognose deutet auf weitere Verluste hin

Der Euro hat sich zu Beginn der Woche leicht von seinen jüngsten Kursverlusten erholt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Am Freitag war der Kurs mit 1,0766 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa zweieinhalb Monaten gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,0808 Dollar festgesetzt.Am Dienstag hat sich der Euro über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0813 Dollar. Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Indikatoren zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Frankreich deuteten auf eine verhaltene Konsumneigung hin. Die Konjunkturlage im Euroraum trübt sich zunehmend ein. In den kommenden Tagen stehen Daten zu den Verbraucherpreisen in Deutschland und im gesamten Währungsraum auf der Agenda. Die Inflationszahlen könnten entscheidend für die Geldpolitik der EZB sein.Am Dienstag hat der Euro dank schwacher US-Konjunkturdaten zugelegt. Im New Yorker Handel kletterte die Gemeinschaftswährung auf 1,0872 US-Dollar. Das Verbrauchervertrauen in den USA und die Zahl der offenen Stellen sind deutlich zurückgegangen. Ein schwächerer Arbeitsmarkt spricht eher gegen eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Die kommenden Daten zum Arbeitsmarktbericht für den August könnten weitere Hinweise auf die Geldpolitik der Fed geben.Zu Beginn der Woche hat sich der Euro leicht von seinen jüngsten Kursverlusten erholt. Am Montag kostete die Gemeinschaftswährung gegen Mittag 1,0815 US-Dollar. Etwas Auftrieb erhielt der Euro durch Aussagen von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann, der eine weitere Zinsanhebung durch die EZB vorstellen kann. Die EZB hat seit Sommer 2022 ihre Zinsen angehoben, um der hohen Inflation entgegenzuwirken. Die Konjunktur im Euroraum trübt sich jedoch zunehmend ein, was ein baldiges Ende der Zinsanhebungen wahrscheinlich macht.Insgesamt bleibt der Euro weiterhin volatil und von verschiedenen Faktoren abhängig, wie den Konjunkturdaten, der Geldpolitik der EZB und der Fed sowie der Verbraucherstimmung. Die kommenden Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone könnten weitere Auswirkungen auf den Euro haben. Die Prognose für den Euro-Dollar-Kurs in den nächsten Tagen und Wochen deutet auf weitere Verluste hin, wobei wichtige Unterstützungen bei 1,0766 und 1,0636 liegen. Die Börsentermine in den nächsten Tagen, insbesondere die Arbeitsmarktdaten und Verbraucherpreisindizes, werden weitere Hinweise auf die Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses geben.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 1,092USD gehandelt.