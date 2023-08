München führt Festpreise für Taxifahrten ein: Konkurrenz zu Uber wird bekämpft und Branche modernisiert

In München können Fahrgäste ab dem 1. September vorab Festpreise für Taxifahrten vereinbaren. Damit reagiert die Stadt auf die Konkurrenz durch Anbieter wie Uber, bei denen Festpreise schon lange möglich sind. Die Regelung soll sicherstellen, dass die Taxibranche konkurrenzfähig bleibt. Passagiere müssen das Taxi vorab bestellen und den Festpreis telefonisch, per App, E-Mail oder SMS vereinbaren. Wird dagegen ein Wagen am Straßenrand herbeigewunken, läuft das Taxameter. Die Festpreise in München gelten innerhalb eines Tarifkorridors, der sich am Grund- und Kilometerpreis des geltenden Taxitarifs orientiert. Der vereinbarte Preis darf um bis zu 20 Prozent nach oben und 5 Prozent nach unten abweichen und wird behördlich überwacht. Der Vermittlungsdienst FreeNow will diesen Tarifkorridor ebenfalls umsetzen. Andere deutsche Städte wie Hamburg, Berlin und Leipzig planen ebenfalls die Einführung von Festpreisen für Taxifahrten. Der Bundesverband Taxi und Mietwagen sieht die Festpreise in München als Modell für ganz Deutschland und fordert gleichzeitig Mindestpreise für Mietwagen, die sich am Taxitarif orientieren. Der Verband kritisiert, dass das regulierte Taxigewerbe auf Mietwagen-Fahrer trifft, die teils illegal oder konzessionslos arbeiten. Die Mietwagen-Anbieter argumentieren, dass die niedrigeren Preise aufgrund der besseren Auslastung der Fahrzeuge zustande kommen. Die Festpreise sollen das Taxigewerbe flexibilisieren und modernisieren. In Köln und Nürnberg gibt es bisher keine Überlegungen in diese Richtung, während Augsburg und Dresden die Münchner Erfahrungen in ihre Überlegungen einbeziehen. Der Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagen berichtet von vielen Anfragen aus ganz Deutschland und hofft auf weitere Städte, die dem Münchner Vorbild folgen.

