Sto übernimmt VIACOR Polymer GmbH und stärkt sein Angebot im Bereich Bodenbeschichtungen

Die Sto SE & Co. KGaA hat die restlichen 49,9% Anteile an der VIACOR Polymer GmbH übernommen. Das Unternehmen gehört seit 2019 zu Sto und beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter. VIACOR ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Produkten auf Polyurethan-Basis, insbesondere Industrieböden, Parkhausbeschichtungen und Sportbodenbeschichtungen. Mit der Übernahme ergänzt Sto sein Angebot im Bereich Bodenbeschichtungen.Sto SE & Co. KGaA ist ein international führender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Das Unternehmen ist insbesondere im Bereich Wärmedämm-Verbundsysteme tätig und bietet zudem hochwertige Fassadenelemente, Putze und Farben für den Innen- und Außenbereich von Gebäuden an. Weitere Schwerpunkte sind Betoninstandsetzung, Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.Die Übernahme der restlichen Anteile an VIACOR stärkt das Produktportfolio von Sto im Bereich Bodenbeschichtungen. VIACOR bringt hohe Entwicklungskompetenz und ein vielfältiges Portfolio an interessanten Produkten mit, die gut zu Sto passen. Die Übernahme ermöglicht es Sto, sein Angebot an hochwertigen Bodenbeschichtungen weiter auszubauen und seinen Kunden eine noch breitere Palette an Lösungen anzubieten.Die Sto SE & Co. KGaA ist zuversichtlich, dass die Übernahme von VIACOR zu einer weiteren Stärkung des Unternehmens führen wird. Die Integration von VIACOR in den Sto-Konzern wird dazu beitragen, Synergien zu schaffen und das Wachstum von Sto im Bereich Bodenbeschichtungen voranzutreiben.Ansprechpartner für weitere Informationen ist Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen. Medienkontakt: Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik.Die Aktie von Sto SE & Co. KGaA wird an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (General Standard) gehandelt und ist im SDAX gelistet. Die ISIN lautet DE0007274136, die WKN 727413.Die Übernahme der restlichen Anteile an VIACOR ist ein weiterer Schritt von Sto, um sein Angebot im Bereich Bodenbeschichtungen zu stärken und seine Position als international führender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen auszubauen. Sto ist zuversichtlich, dass die Übernahme positive Auswirkungen auf das Wachstum und die Profitabilität des Unternehmens haben wird.

