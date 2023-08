Schwache US-Daten stützen deutsche Bundesanleihen - Zinserhöhung der US-Notenbank in Gefahr?

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen, nachdem schwache US-Daten veröffentlicht wurden. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,40 Prozent auf 132,65 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,51 Prozent sank. Auch in anderen europäischen Rentenmärkten gaben die Renditen nach. Die schwachen US-Daten zum Arbeitsmarkt und zum Verbrauchervertrauen stützten die Anleihen. Die Zahl der offenen Stellen in den USA fiel im Juli auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren, was Volkswirte überraschte. Zudem hat sich das Verbrauchervertrauen im August merklich eingetrübt. Ein schwächerer Arbeitsmarkt spricht eher gegen eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank im September. Indikatoren zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Frankreich deuteten auf eine verhaltene Konsumneigung hin. Die hohe Inflation und die zunehmend schlechte Konjunkturlage belasten das Verbrauchervertrauen. In den kommenden Tagen werden die Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone erwartet, die für Spannung am deutschen Anleihemarkt sorgen könnten. Die EZB wird in knapp drei Wochen über ihre weitere Geldpolitik entscheiden, und die Inflationszahlen könnten dabei eine Rolle spielen.Am Montag drehten die Kurse deutscher Bundesanleihen nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,28 Prozent auf 131,79 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,59 Prozent stieg. Aussagen von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann belasteten den Anleihemarkt. Holzmann äußerte die Möglichkeit einer weiteren Zinsanhebung durch die EZB auf der nächsten Ratssitzung Mitte September. Seit Sommer 2022 hat die EZB ihre Zinsen angehoben, um der hohen Inflation entgegenzuwirken. Die Konjunktur im Euroraum, insbesondere in Deutschland, trübt sich jedoch zunehmend ein, was ein Ende der Zinsanhebungen wahrscheinlich macht. Geld- und Kreditdaten der EZB bestätigten die fragile Konjunkturlage.Am Mittwoch starteten die deutschen Bundesanleihen mit Kursverlusten in den Handel. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,32 Prozent auf 132,07 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,56 Prozent stieg. Neue Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen belasteten den Anleihemarkt. Zur Wochenmitte werden weitere Wirtschaftszahlen erwartet, darunter das monatliche Konjunkturbarometer der EU-Kommission und Wachstumszahlen für das zweite Quartal aus den USA.Am Montag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 132,03 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,56 Prozent lag. Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten lastete auf den als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Entscheidung der chinesischen Regierung, die Stempelsteuer für den Aktienhandel zu senken, sorgte für etwas Zuversicht. Aussagen von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann belasteten den Anleihemarkt erneut. Holzmann äußerte die Möglichkeit einer weiteren Zinsanhebung durch die EZB auf der nächsten Ratssitzung Mitte September. Geld- und Kreditdaten der EZB bestätigten die fragile Konjunkturlage.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 132,1EUR gehandelt.