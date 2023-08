Weko prüft Übernahme der Credit Suisse durch UBS: Auflagen möglich - Finma entscheidet im September

Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) prüft derzeit die Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die UBS und könnte laut einem Pressebericht noch im Nachhinein Auflagen fordern. Die Wettbewerbshüter führen derzeit Anhörungen durch und werden ihre Stellungnahme Ende September der Finanzmarktaufsicht Finma übermitteln. Es wird erwartet, dass die Weko Korrekturvorschläge für die Übernahme vorlegen wird. Bisher gab es keine Auflagen für den Zusammenschluss, obwohl es sich um einen Zusammenschluss unter den Riesen der Branche handelt. Bei der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS im März hatte die Weko keine Mitspracherecht, da die Finma die Fusion ohne eine Prüfung der Weko genehmigen durfte. Es bleibt abzuwarten, ob die Finma die Bedenken der Weko aufgreifen wird.Die UBS hat durch die Notübernahme der Credit Suisse im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden US-Dollar. Die UBS plant, das Schweiz-Geschäft der Tochter Credit Suisse vollständig in den eigenen Konzern zu integrieren und die Marke Credit Suisse in den kommenden Jahren komplett verschwinden zu lassen. Es ist jedoch noch unklar, wie viele Arbeitsplätze in diesem Zuge wegfallen werden.

