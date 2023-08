Deutschland ohne russisches Gas: Wie die Energiewirtschaft die Energieversorgung revolutionierte und die Inflation bekämpft

Die Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Deutschland vor einem Jahr wurde von der Energiewirtschaft als "gewaltiger Einschnitt" für die deutsche Energieversorgung bezeichnet. Vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kam mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases aus Russland. Im Mai 2022 betrug der russische Anteil noch 37 Prozent, bevor er ab September dauerhaft auf null Prozent sank. Trotzdem ist es dank des guten Zusammenspiels zwischen Energiewirtschaft und Politik gelungen, die Energieversorgung auch ohne russische Gaslieferungen sicherzustellen. Verträge mit neuen Lieferländern wurden abgeschlossen, Vereinbarungen mit anderen Lieferländern erweitert und LNG-Terminals in Rekordzeit errichtet. Die Gasspeicher sind bereits zu mehr als 93 Prozent gefüllt, aber es wird dennoch an Verbraucher appelliert, im kommenden Winter besonders auf den Energieverbrauch zu achten.Die hohe Teuerung in Deutschland hat sich im August etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Juni stieg die jährliche Teuerungsrate auf 6,4 Prozent, sank aber im Juli auf 6,2 Prozent. Von Juli auf August erhöhten sich die Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,3 Prozent. Die hohe Teuerung bremst den privaten Konsum, vor allem Energie und Lebensmittel haben sich infolge des Ukraine-Krieges verteuert. Nahrungsmittel verteuerten sich im August um 9,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, während es im Juli noch 11,0 Prozent waren. Die Energiepreise stiegen im August um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Bundesregierung bemüht sich um Entlastung und hat rückwirkend zum 1. Januar Preisbremsen für Erdgas , Strom und Fernwärme eingeführt.Die Inflation in Deutschland ist von ihrem Höchststand im Herbst 2022 mit 8,8 Prozent inzwischen etwas entfernt. Ökonomen rechnen jedoch damit, dass die Teuerungsrate im kommenden Jahr wieder eine Zwei vor dem Komma erreichen wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht mit Zinssteigerungen die hohe Inflation zu dämpfen. Seit Sommer 2022 hat die EZB neun Mal in Folge die Zinsen angehoben. Ob es bei der nächsten EZB-Sitzung eine weitere Zinsanhebung geben wird oder eine Pause eingelegt wird, ist noch offen.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +11,48 % und einem Kurs von 2,806USD gehandelt.