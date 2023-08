JOST Werke SE erweitert ihr Landwirtschaftsgeschäft mit zwei strategischen Übernahmen

Die JOST Werke SE hat zwei strategische Übernahmen im Bereich Landwirtschaft angekündigt, um ihre regionale Präsenz zu erweitern und ihr Produktportfolio zu stärken. Zum einen hat JOST einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% des Grundkapitals der Taxi Brazil Holdings B.V., der alleinigen Gesellschafterin von Crenlo do Brasil Engenharia de Cabines LTDA, unterzeichnet. Crenlo do Brasil ist ein Hersteller von Produkten für die Landwirtschafts-, Bergbau-, Bau- und Forstmaschinenindustrie in Brasilien. Mit dieser Übernahme erhält JOST Zugang zum brasilianischen Off-Highway- und Landmaschinenmarkt, einem der größten Agrarmärkte weltweit. Das erfahrene Management-Team von Crenlo do Brasil wird auch nach der Übernahme Teil des Unternehmens bleiben und die Expansion von JOST in Brasilien unterstützen.Zum anderen hat JOST einen Kaufvertrag zur Übernahme von LH Lift Oy, einem finnischen Unternehmen, unterzeichnet. LH Lift ist ein Hersteller von Dreipunktvorrichtungen und Kupplungen für landwirtschaftliche Traktoren. Mit dieser Übernahme erweitert JOST sein Produktportfolio und erschließt neue Einnahmequellen im Bereich Landwirtschaft. Die Integration von LH Lift in das Unternehmen wird Synergien in den Bereichen Produktion, Produktentwicklung und Einkauf schaffen.Die beiden Übernahmen werden voraussichtlich einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von rund 100 Mio. EUR bringen und das Agrargeschäft von JOST stärken. Der kombinierte Kaufpreis für die beiden Unternehmen beträgt 56 Mio. EUR und wird vollständig mit Barmitteln und bestehenden Kreditlinien finanziert. Der vereinbarte Kaufpreis entspricht dem 5,1-fachen des erwarteten EBITDA im Jahr 2023 und wird sich positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.Die Übernahmen sollen die strategische Position von JOST in der globalen Landmaschinenindustrie stärken und das Unternehmen zu einem attraktiveren Partner für landwirtschaftliche OEMs machen. Durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Erschließung neuer Märkte wird JOST sein Wachstum im Bereich Landwirtschaft beschleunigen und seine globale Präsenz ausweiten. Die Integration der beiden Unternehmen in den JOST Konzern wird voraussichtlich am 1. September 2023 stattfinden.Die JOST Werke SE ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt weltweit über 3.600 Mitarbeiter.

Die JOST Werke Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 47,13EUR gehandelt.