Implenia AG: UBS platziert 7% der Aktien im Accelerated Bookbuilding-Verfahren - Norbert Ketterer reduziert Beteiligung

Implenia AG, ein führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister, hat bekannt gegeben, dass die UBS AG im Auftrag von Norbert Ketterer im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens insgesamt 1'295'688 Aktien der Implenia AG bei institutionellen Investoren platziert hat. Dies entspricht etwa 7% des Aktienkapitals. Norbert Ketterer hielt zuvor 10,004% des Aktienkapitals und der Stimmrechte. Die Platzierung der Aktien erfolgte nach dem gestrigen Börsenschluss.Implenia wurde erneut von Morningstar Sustainalytics, einem unabhängigen ESG- und Corporate Governance-Analyseunternehmen, mit einer Top-Bewertung ausgezeichnet. Mit 86 Punkten hat Implenia seine Leader-Position in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in der Branche "Construction & Engineering" weiter gefestigt. Das Unternehmen wird auch weiterhin zu den "Industry Top Rated" im "ESG Risk Rating" von Sustainalytics gezählt. Implenia legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und unterstützt Kunden bei der Planung und Realisierung von nachhaltigen Immobilien und Infrastrukturprojekten.Implenia ist ein integrierter Bau- und Immobiliendienstleister mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich. Das Unternehmen entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur in der Schweiz und in Deutschland. Zudem ist Implenia in weiteren Märkten im Tunnelbau tätig. Mit über 9.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von CHF 3,6 Mrd. im Jahr 2022 ist Implenia an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Die Implenia Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,08EUR gehandelt.