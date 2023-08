Fielmann wächst stark im zweiten Quartal - Analysten sehen Potenzial in den USA

Die Optikerkette Fielmann ist im zweiten Quartal stark gewachsen, vor allem aufgrund einer Erholung im deutschsprachigen Raum (DACH). Das geht aus einer Analyse des Analysehauses Warburg Research hervor. Der Analyst Thilo Kleibauer hat die Einstufung für Fielmann nach den Zahlen auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 48 Euro festgelegt. Er ist der Meinung, dass Fielmann auf einem guten Weg ist, die Margen im laufenden Jahr solide zu steigern. Allerdings sei das Ziel für 2025 sehr ambitioniert, insbesondere da die operativen Gewinnmargen in Italien und den USA deutlich unter dem Niveau der DACH-Region liegen.Auch das Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Fielmann nach den Zahlen und der dazugehörigen Analystenkonferenz auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 43 Euro. Der Analyst Christian Salis bezeichnet das Zahlenwerk zum zweiten Quartal als solide und ist der Meinung, dass die Optikerkette auf gutem Weg ist, ihre Jahresziele zu erreichen. Während der Telefonkonferenz habe das Management das Potenzial des US-Marktes hervorgehoben, in den Fielmann kürzlich durch den Zukauf der Kette SVS Vision und die eCommerce-Plattform Befitting eingetreten ist.Insgesamt zeigen die Analystenstudien, dass Fielmann im zweiten Quartal ein starkes Wachstum verzeichnet hat und auf einem guten Weg ist, seine Jahresziele zu erreichen. Die Erholung im deutschsprachigen Raum (DACH) hat maßgeblich dazu beigetragen. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der operativen Gewinnmargen in Italien und den USA, die deutlich unter dem Niveau der DACH-Region liegen. Dennoch ist das Management optimistisch und sieht Potenzial auf dem US-Markt, in den Fielmann kürzlich eingetreten ist. Das Ziel für 2025 wird jedoch als sehr ambitioniert angesehen. Die Aktie von Fielmann wird von den Analysten weiterhin mit "Hold" eingestuft. Das Kursziel liegt zwischen 43 und 48 Euro.

