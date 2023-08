First Tin Plc - Taronga Mines Pty Ltd beantragt Explorationslizenz für das Tingha-Zinnfeld

31. August 2023. First Tin PLC („First Tin“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd), ein Zinnentwicklungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand sowohl in Deutschland als auch in Australien, freut sich, mitteilen zu können, dass seine 100%ige australische Tochtergesellschaft - Taronga Mines Pty Ltd (TMPL) - eine große (276,6 km2) Explorationslizenz beantragt hat, die den größten Teil des Tingha-Zinnfeldes abdeckt, das etwa 50 km von TMPLs fortgeschrittenem Zinnprojekt Taronga im Nordosten des australischen Bundesstaates New South Wales (NSW) entfernt liegt (Abbildung 1).

Es gibt drei große Zinnfelder im Nordosten von NSW und im Südosten des australischen Bundesstaates Queensland, die den New England Tin Corridor bilden. Dies ist in Abbildung 1 ersichtlich, in der die bekannten Zinnmineralisierungen als orangefarbene Punkte auf einem Google Earth-Bild eingeblendet sind. TMPL besitzt derzeit den Großteil des Emmaville-Zinnfeldes im Rahmen seiner bestehenden Besitzverhältnisse. Sobald die Explorationslizenz erteilt ist, wird TMPL den Großteil des Tingha-Zinnfeldes besitzen und Zugang zur Exploration der meisten bekannten Zinnmineralisierungsgebiete im Nordosten von NSW haben. Dies wird die Kontrolle des Unternehmens über das Explorationspotenzial rund um unsere Weltklasse-Zinnlagerstätte Taronga festigen.

Die drei Zinnfelder weisen alle eine bedeutende historische Zinnproduktion auf, die größtenteils aus alluvialen und eluvialen Quellen stammt:

- Stanthorpe-Zinnfeld 51.000 t Zinn

- Emmaville-Zinnfeld 88.000 t Zinn

- Tingha-Zinnfeld 64.000 t Zinn

Das Zinn, das in Tingha abgebaut wurde, stammte hauptsächlich aus Schwemmland, wobei in den späten 1800er bis späten 1900er Jahren über einen längeren Zeitraum große Schwimmbagger eingesetzt wurden. Laut Interpretation stammt das Zinn aus dem triassischen Gilgai-Leukogranit, der ein ähnliches Alter und eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie der Mole-Leukogranit aufweist, der als Quelle der zinnhaltigen Flüssigkeiten gilt, die zur Bildung von Taronga führten.