JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz gehe trotz niedriger Vergleichszahlen aus dem Vorjahr weiterhin zurück, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anstieg der Marge und des Cashflow zeige aber, dass die Transformation des Softwarekonzerns intakt ist. Dies rechtfertige etwas mehr Aufwärtspotenzial./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 12:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 12:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 207,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Murphy

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m