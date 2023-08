US-Vorgaben sorgen für gute Stimmung – schlechte News sind gute News

Der deutsche Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf leichte Gewinne zum Start zu. Der DAX wird von dem Broker IG mit rund 0,1 Prozent im Plus bei 15.916 Punkten taxiert. Sollte sich der Leitindex heute am letzten Handelstag des Monats stabil halten, würde sich für den August ein Minus von 3,2 Prozent ergeben.

In den USA haben am Mittwoch schwache Zahlen zum US-Arbeitsmarkt für gute Stimmung gesorgt. Nachdem der private ADP-Bericht den niedrigsten Stellenzuwachs seit Januar gezeigt hat, wird auch für den morgen anstehenden offiziellen Bericht mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt gerechnet. Und diese Abschwächung ist das, was die US-Notenbank als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte. Der Druck auf die Fed, die Zinsen weiter zu erhöhen, sinkt damit.