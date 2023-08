Letzter DAX-Handelstag im August

Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Mit einem neuen GAP auf der Oberseite startet der DAX sehr schwungvoll in den Mittwoch, korrigierte dann aber wieder zur 15.900 zurück. Den Bereich hatten wir gestern als "Kreuzunterstützung" benannt und in diesem Chartbild gezeigt:

Im Rücklauf an diese Zone wurde dieses Szenario, einen Pullback von dieser Region zu sehen, dann auch konsequent mit einem Trade untermauert. Der erste Einstieg erfolgte am GAP-close um 15.930 und der Nachkauf dann an der gezeigten Trendlinie:

Es erfolgte an der Trendlinie der Nachkauf mit einem Stopp vor der runden 15.900er-Marke:

Dieser im Livetrading des Formats "DAX live" gezeigte Handel konnte in den Gewinn gezogen und positiv beendet werden.

Im weiteren Verlauf fiel diese Marke, der Aufwärtstrend aus dem ersten Charbild brach und muss nun neu justiert werden:

Letztlich schloss der Index mit einer minimalen Veränderung erneut im 15.900er-Bereich. Wie wichtig dieser ist und was mit der Vorbörse heute für neue Szenarien entstehen, erörtere ich Dir im Video und bringe Dir dazu auch das Bild mit zwei offenen Kurslücken noch einmal auf den Schirm:

Diese sind wichtig, denn auch heute könnte das Muster einer starken Eröffnung mit GAP wieder erscheinen. Aus der Vorbörse heraus sind 15.930 Punkte sichtbar und damit die obere Begrenzung der Zone rund um die 15.900er-Marke, die wir vor allem Anfang August mehrfach als Dreh- und Angelpunkt gesehen hatten:

Zum Abgleich der Daten in Bezug auf das potenzielle GAP ab 9.00 Uhr stelle ich Dir die Daten der Börse Frankfurt zur Verfügung:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine und Quartalszahlen für Donnerstag den 31.08.2023

Am heutigen Handelstag sind zunächst die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland um 8.00 Uhr und danach 11.00 Uhr die Verbraucherpreise der EU maßgebliche Eckpunkte für Impulse. Dazwischen stehen die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland auf der Agenda.

Um 14.30 Uhr erwarten wir aus den USA die Privatausgaben, die persönlichen Einkommen und den PCE Kerndeflator.

15.45 Uhr folgt noch der Einkaufsmanagerindex aus Chicago.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen weitere Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind.

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,96 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!